Fren yerine gaza basan sürücü önce yayaya sonra aydınlatma direğine çarptı

Giriş Tarihi: 5.9.2025 11:01 Son Güncelleme: 5.9.2025 11:10

İstanbul Güngören’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra fren yerine gaza basması sonucu önce yayaya çarptıktan sonra aydınlatma direği ve iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Yaralanan yaya hastaneye kaldırılırken, otomobilin aydınlatma direğine ve işyerinin duvarına zarar verdiği görüldü.

Kaza saat 16.30 sıralarında Güneştepe Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde meydana geldi. Okul bahçesinden çıkan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bir yayaya çarptıktan sonra aydınlatma direğine ve bir iş yerinin duvarına çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

Yaralanan yaya, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanmayan araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza yapan otomobil, çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kazanın, otomobil sürücüsünün fren yerine gaza basması sebebiyle meydana geldiği iddia edildi.

