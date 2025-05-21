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Giriş Tarihi: 21.5.2025 19:12

Fren yerine gaza basarak genç kızı ağır yaralamıştı! O sürücü ifadesinde yaşananları anlattı

Yalova'da meydana gelen olayda, E.G., isimli şahıs aracını park etmek istediği sırada fren yerine gaza basarak kaldırımda arkadaşıyla yürüyen Sena Nur Şahin’e çarptı. Ağır yaralanan Şahin’in hastanede tedavisi devam ederken, adli kontrolle serbest bırakılan sürücü ifadesinde yaşananları anlattı. “Birden küt diye ses duydum”

DHA
Fren yerine gaza basarak genç kızı ağır yaralamıştı! O sürücü ifadesinde yaşananları anlattı

Olay, Yalova'nın Kadıköy Beldesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.G., kullandığı otomobilini park etmek istediği sırada fren yerine yanlışlıkla gaza basınca; kaldırımda arkadaşıyla yürüyen Sena Nur Şahin'e çarparak aracın altına aldı.

Kazayı görenler, yardıma koşarak otomobili kendi çabalarıyla kaldırıp Şahin'i aracın altından çıkardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Sena Nur Şahin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"KÜT DİYE SES DUYDUM"

Öte yandan kaldırıldığı hastanede tedavisi süren Sena Nur Şahin'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, emniyete götürülen sürücü işlemlerinin ardından 'taksirle yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. E.G., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, ehliyetine de el konuldu. E.G.'nin ifadesinde ise "Öğrenciyle göz göze geldik. Sonra birden küt diye bir ses duydum. Bir anda pedalları karıştırdım" dediği öğrenildi.

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Fren yerine gaza basarak genç kızı ağır yaralamıştı! O sürücü ifadesinde yaşananları anlattı
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