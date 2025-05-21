Fren yerine gaza basarak genç kızı ağır yaralamıştı! O sürücü ifadesinde yaşananları anlattı

"KÜT DİYE SES DUYDUM"

Öte yandan kaldırıldığı hastanede tedavisi süren Sena Nur Şahin'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, emniyete götürülen sürücü işlemlerinin ardından 'taksirle yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. E.G., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, ehliyetine de el konuldu. E.G.'nin ifadesinde ise "Öğrenciyle göz göze geldik. Sonra birden küt diye bir ses duydum. Bir anda pedalları karıştırdım" dediği öğrenildi.