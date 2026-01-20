Haberler Yaşam Haberleri Fren yerine gaza basınca olanlar oldu: Binanın boşluğuna düştü!
Giriş Tarihi: 20.01.2026 22:04

Fren yerine gaza basınca olanlar oldu: Binanın boşluğuna düştü!

Avcılar’da meydana gelen olayda, sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu kontrolden çıkan otomobil bir binanın boşluğuna düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gümüşpala Mahallesi Mercan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre İ.K.(75) idaresinde seyir halindeki otomobil sürücüsü karşı yönden gelen başka bir araca yol vermek isterken fren yerine gaza bastı.

Bunun üzerine sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sokaktaki bir bir binanın boşluğuna düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada hafif yaralandığı belirlenen sürücü İ.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

