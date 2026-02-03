Fren yerine gaza bastı AVM otoparkına girdi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Sultan K.'nın, alışveriş merkezinin otoparkında fren yerine gazına bastığı otomobil, kafeye girdi. Kafe çalışanı 1 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 16.00 sıralarında Salih Omurtak Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Alışveriş merkezinde 34 NZY 056 plakalı otomobilini park etmek isteyen Sultan K., iddiaya göre fren yerine gaza bastı. Hızlanan otomobilin üzerlerine geldiğini görenler, sağa sola kaçıştı. Otomobil, 3 metre yükseklikten düşerek giriş katında bulunan kafeye girdi. Otomobilin çarptığı çay kazanının üzerine devrildiği 1 çalışan yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan kafe çalışanı Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazanın etkisiyle şok geçiren Sultan K., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Bu arada kaza, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.