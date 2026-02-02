Haberler Yaşam Haberleri Fren yerine gaza bastı! AVM’de kafeye daldı; 1 yaralı
Giriş Tarihi: 2.02.2026 18:14

Fren yerine gaza bastı! AVM’de kafeye daldı; 1 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Sultan K.’nin, alışveriş merkezinin otoparkında fren yerine gaza bastığı otomobil, kafeye girdi. Kazada kafe çalışanı 1 kişi yaralandı.

Fren yerine gaza bastı! AVM’de kafeye daldı; 1 yaralı
  • ABONE OL

Kaza, saat 16.00 sıralarında Salih Omurtak Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Alışveriş merkezinde 34 NZY 056 plakalı otomobilini park etmek isteyen Sultan K., iddiaya göre fren yerine gaza bastı. Hızlanan otomobilin üzerlerine geldiğini görenler, sağa sola kaçıştı.

3 METRE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ

Otomobil, 3 metre yükseklikten düşerek giriş katında bulunan kafeye girdi. Otomobilin çarptığı çay kazanın üzerine devrildiği 1 çalışan yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ YARALANDI

Yaralanan kafe çalışanı Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazanın etkisiyle şok geçiren Sultan K., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜLER KAYDA GEÇTİ

Bu arada kaza, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fren yerine gaza bastı! AVM’de kafeye daldı; 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz