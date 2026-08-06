Freni boşalan TIR dehşet saçtı: Kırmızı ışıkta bekleyen araçları ezdi geçti! 1 ölü, 9 yaralı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Konya-Afyonkarahisar kara yolu Kadınhanı ilçesi girişinde meydana geldi. Konya yönüne giden, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen TIR'ın, Kadınhanı girişindeki trafik ışıklarına yaklaştığı sırada iddiaya göre freni boşaldı. Kontrolün kaybolduğu TIR, karşı yöne geçerek trafik ışıklarında bekleyen otomobillere, 42 RL 127 plakalı hafif ticari araca ve TIR'a çarptı. Kazada Baki Türk, hayatını kaybetti, 9 kişi de yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.