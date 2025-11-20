Freni patlayan kamyon ortalığı birbirine kattı: 2 yaralı

Kaza, Pertek Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 YJ 1296 plakalı kamyon freninin patlaması sonucu, kırmızı ışıkta bekleyen 34 SA 4251 plakalı otomobile arkadan çarptıktan sonra inşaat alanında bulunan bariyerlere çarparak durdu. Kazada 2 kişi yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.