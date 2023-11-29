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Giriş Tarihi: 29.11.2023 15:48 Son Güncelleme: 29.11.2023 15:48

Freud Sözleri - Sigmund Freud’un Hayatı Sorgulatacak Bilinçaltı, Aşk, Psikoloji İle İlgili Sözleri

Avusturyalı ünlü nörolog Sigmund Freud sözleri, bilinçaltını ve insan psikolojisini anlamaya yardımcıdır. O, zihinsel bozuklukların tedavisinde çığır açan psikanaliz bilimini ortaya koyan isimdir. Psikopatolojik vakaları, diyalog yoluyla tespit ve tedavi etmiştir. Psikanalizin kurucusu Freud'un hayatı sorgulatacak bilinçaltı, aşk ve psikoloji ile ilgili sözleri oldukça düşündürücüdür.

Freud Sözleri - Sigmund Freud’un Hayatı Sorgulatacak Bilinçaltı, Aşk, Psikoloji İle İlgili Sözleri

Psikanalitik kuramın yaratıcısı olan Freud sözleri, insanların bakış açılarını değiştirecek niteliktedir. Kariyeri boyunca bastırılmış duyguların, rüyaların, bilinçaltının ve bilinç dışına itimlerin zihinsel süreçlere olan etkilerini incelemiştir. İd, ego ve süperego şeklinde tanımladığı bir psişik yapı oluşturmuştur. Sigmund Freud'un hayatı sorgulatacak bilinçaltı, aşk ve psikoloji ile ilgili sözleri okunmaya değerdir.

En Ünlü Sigmund Freud Sözleri Neler?

Avusturyalı nörolog Sigmund Freud, psikanaliz kuramını ortaya koyan ve geliştiren isimdir. Psikanaliz, bilinçdışı ve zihinsel bozukluklar arasındaki bağlantıyı inceler. Bunun için birtakım teoriden ve terapötik ilişkiden yararlanır. Freud, bu disiplinin ortaya çıkmasında büyük ölçüde Avusturyalı Doktor Josef Breuer'ın çalışmalarından yararlanmıştır. Psikanalizi oluşturan temel yapı taşları, bastırma ve direnç teorisi, bilinçdışı zihinsel süreçler, cinsellik ve Oedipus kompleksidir. Freud, bilinç dışı teorisini id, ego ve süperego modeli ile açıklamıştır. Libidonun, zihinsel süreçler üzerindeki etkisini ortaya koymuş ve nevrotik suçluluğun kaynağının nefret ve saldırganlıktan doğduğunu açıklamıştır. Psikoloji ve beşeri bilimlerle yakından ilgilenen Freud, fikirleri ve eleştirileri ile Batı felsefesine de yön vermiştir. Onun en bilinen sözlerinden bazıları şu şekildedir:

  • "İnsanlar yavaş yavaş inanmamayı, güvenmemeyi, sevmemeyi ve kronik şüpheci olmayı öğrenir. Bu gerçekleştiğinde artık ne yazık ki çok geçtir. İnsanların "tecrübe" dediği şey budur. Kalbiyle bağlantısını kesmiş bir insana "tecrübeli" denir."

  • "Güçsüz olduğumuz noktayı kabullenerek kendimizi güçlü kılabiliriz. Buna benzer Nietzsche'nin "Çelişkilerimiz, umutlarımızdır." sözü de hayatın bir gerçeğidir."

  • "Köpekler arkadaşlarını sever, düşmanlarını ısırırlar. İnsanlar ise tamamen farklıdır: Saf ve karşılıksız sevgiyi beceremezler. Kişisel ilişkilerinde ise sevgi ve nefreti karıştırıp dururlar."

  • "Evrendeki en büyük gösteri, sen aklını keşfettiğin an başlar."

  • "An asla bir şeyi veremez: Anlamı. Mutluluğun ve anlamın yolları aynı değildir."

  • "Özür dilemek, sizin haksız olduğunuz manasına gelmez. Karşınızdaki insana verdiğiniz değerin, egonuzdan yüksek olduğunu gösterir."

  • "Birine duyduğunuz sevgi ve sinir doğru orantılıdır. En çok sevdiğiniz insana, herkesten çok sinirlenirsiniz."

  • "Söz ile sihir başlangıçta aynı şeylerdi. Kelimelerin sihirli güçleri vardır."

  • "Özgürlük insanlara medeniyetin bir armağanı değildir. Hiç medeniyet yokken insanoğlu çok daha özgürdü."

  • "Mutluluk dediğimiz şey, yoğun bir şekilde bastırılmış ve engellenmiş olan ihtiyaçların kısa süreliğine tatmin edilmesinden başka bir şey değildir."

  • "Beklemesini bilen bir insanın hiç bir şeyden taviz vermesine gerek yoktur."

  • "Sevildiğinden emin olunca, insan ne kadar da cüretkar oluyor."

Sigmund Freud Kimdir?

Asıl adı "Sigismund Schlomo Freud" olan Sigmund Freud, 6 Mayıs 1856'da Avusturya İmparatorluğu'na bağlı bir eyalet olan Moravya'nın Freiberg Kasabası'nda dünyaya gelmiş bir nörologdur. Yahudi asıllı bir ailenin çocuğu olan Freud, hayatının büyük bir bölümünü Viyana'da geçirmiştir. Eğitimini, Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olarak tamamlamıştır. Avrupa'da en yüksek seviyedeki akademik bir sınav olan habilitasyonu, 1885'te başarıyla geçmiş ve 1886'da psikolojiye yön veren klinik çalışmalarına başlamıştır. Ardından nöropatoloji doçenti olmuş ve 1902'de profesörlüğe yükselmiştir. 1938 yılında Avusturya'dan ayrılmak zorunda kalmış ve 23 Eylül 1939'da Londra'da hayatını kaybetmiştir. Onun fikirleri, psikoloji ile felsefe dünyasında ses getirmiş ve bundan dolayı popüler kültürü etkilemeyi başarmıştır.

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Freud Sözleri - Sigmund Freud’un Hayatı Sorgulatacak Bilinçaltı, Aşk, Psikoloji İle İlgili Sözleri
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