FSM kapalı mı, açıldı mı, neden kapalı? 31 Ağustos 2025 İstanbul’da trafiğe kapalı yollar listesi

Yine 30-31 Ağustos'ta 05.00-11.30 saatlerinde TEM Güney Maslak ayrımından itibaren FSM Köprüsü'nü takiben TEM Güney Sabiha Gökçen ayrımına kadar olan TEM Güney yol ve bu arada kalan TEM Güney yola bağlanan tüm yollar, TEM Otoyolu Güney Maslak yan yol katılımı, Baltalimanı'ndan gelen O-2 yan yol Cengiz Topel Caddesi TEM Güney ayrımından, Yeni Riva yolundan gelen ve Anadolu Hisarı istikametine devam eden yol Kavacık Köprüsü'ne gelmeden ve TEM Kuzey Kavacık yan yol Anadolu Hisarı ayrımı trafiğe kapatılacak.

Ayrıca 31 Ağustos'ta Kuzey Marmara Otoyolu'nun Reşadiye bağlantı yolu TEM Güneyden TEM Kuzeye dönüş noktasından, Şile yolu TEM Güneye her iki istikametten dönüş noktasından, Çakmak katılım TEM Güneye dönüş noktasından ve Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye bağlantı yolundan gelip TEM Kuzeye dönüş noktası trafiğe kapalı olacak.

Yine 30-31 Ağustos'ta saat 04.30'dan etkinlik bitimine kadar Sarıyer ilçesi ve E-80 kara yolunda, Büyükdere Caddesi Sarıyer istikametinden TEM Güneye giden trafik akışı TEM istikametine kapatılarak, araçlar Beşiktaş istikametine yönlendirilecek.

Büyükdere Caddesi Zincirlikuyu-Levent istikametinden TEM Güneye giden trafik akışı ise TEM istikametine kapatılarak, araçlar Sarıyer istikametine yönlendirilecek. Çilekli tesislerinden TEM Güneye giden akışta TEM istikametine araç trafiği verilmeyecek.