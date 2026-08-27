FSM Köprüsü’nden denize atlayan şahsı vatandaşlar kurtardı

Olay, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altında meydana geldi. köprü üzerinde araçların durduğunu ve kalabalık oluştuğunu gören Eren Acar ile arkadaşı, başlangıçta köprüde film çekimi yapıldığını düşündü. Daha sonra bir kişinin köprü korkuluklarından sarktığını fark eden Acar, şahsın bir anda kendisini Boğaz'ın sularına bıraktığını gördü. Kafasında motosiklet kaskı bulunan kişinin suya düşmesinin ardından Acar ve arkadaşı botla olay yerine doğru ilerledi. Suda hareketsiz halde bulunan kişiyi botlarına çıkaran Acar, hızlı şekilde en yakın iskeleye ulaştı.

"BİR ANDA KENDİSİNİ BIRAKTI"

Olayın görgü tanığı Eren Acar, bir şahsın köprüden sarktığını görüp köprü üzerinde araçların durduğunu görünce film çekimi yapıldığını zannettiklerini fakat daha sonra şahsın kendisini bırakması ile suya düştüğünü gördüklerini kaydetti.

"SUDA BAYGIN BİR ŞEKİLDE BEKLİYORDU"

Acar, şahsı sudan çıkarmak için hemen harekete geçtiklerini belirterek, "Düştükten sonra yanına yaklaştık. Suda baygın bir şekilde bekliyordu. Arkadaşımla birlikte tekneye çıkardık. Hızlı bir şekilde iskeleye yaklaştırdık. İskeleye yaklaştırdığımızda nefes alıyordu. Ağzından sıvı çıkıyordu, köpük, beyaz su çıkıyordu" dedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İskelede sağlık ekiplerine teslim edilen kişiye ilk yardım müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör