FTX battı mı, neden battı? Dünyanın en değerli üçüncü kripto para borsası FTX iflas mı etti, ne oldu?

En değerli üçüncü kripto para borsası FTX battı! Şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried istifa etti ve şirketten ayrıldı. Geçtiğimiz günlerden her şeyi mahvettiğini açıklayan 30 yaşındaki CEO, şirketin iflas ettiğini de açıkladı. Kripto para yatırımcıları da FTX neden battı? sorusuna yanıt arıyor. Likidite sorunu yaşayan borsanın iflas etmesiyle birlikte Bitcoin fiyatında yüzde 6'lık düşüş yaşandı. Peki, FTX battı mı? FTX iflas mı etti, neden battı? İşte detaylar...
FTX BATTI MI?
Kripto para platformu FTX, ABD'de iflas başvurusu yaptı. FTX'in CEO'su Sam Bankman-Fried istifa ettiğini duyurdu. FTX yaşadığı likidite sorunu sebebiyle kullanıcılarına paralarını çekme imkanı vermiyordu. FTX'ten Pazar günü 5 milyar dolarlık para çekildi; bu da borsanın açık ara en büyük miktar olduğu belirtildi.
Hafta sonu FTX likidite sorunu yaşadığını duyurmasından sonra Binance CEO'su bütün FTX tokenlarını sattığını dile getirmesiyle birlikte piyasada güvensizlik baş gösterdi. Daha sonra Binance FTX'i satın almak isterken durumun yardım edebileceğinden daha kötü olduğunu fark etmeleriyle anlaşmadan vazgeçtiler.
FTX NEDEN BATTI?
Gelen bilgiler, FTX borsasının yatırımcıya ait yaklaşık 10 milyar dolarlık varlığı Alameda Research girişimine aktardığı ve riskli ticaretler yaptığını bildiriyor. Bu da borsaya dair kuşkuları uyandırdı. Ayrıca olmayan varlıkları teminat göstererek milyarlarca dolar borçlanması, sonunu getirdi.
CEO İSTİFA ETTİ
Kripto paranın dahi çocuklarından Sam Bankman Fried, istifa etti. İstifa etmeden önce şu açıklamalarda bulunmuştu:
Özür dilerim. En büyük şey bu. Batırdım ve daha iyisini yapmalıydım. Bunun yanında son zamanlarda daha sık iletişim kurmalıydım. Muhtemel Binance anlaşması sürecinde elim kolum bağlıydı ve pek çok şeyi söylememe izin verilmiyordu. Ancak tabii bu noktaya gelmemizden ben sorumluyum. FTX International'ın şu anda teminat/varlıkları müşteri hesaplarındaki miktardan daha fazladır. Ancak para çekmedeki sorunlardan anlayabileceğiniz gibi ödeme için gereken likidite bunlardan farklıdır"
BITCOIN KAÇ DOLAR?
Bitcoin anlık olarak 16.786,70 USD olarak satılıyor.