FTX battı mı, neden battı? Dünyanın en değerli üçüncü kripto para borsası FTX iflas mı etti, ne oldu?

CEO İSTİFA ETTİ

Kripto paranın dahi çocuklarından Sam Bankman Fried, istifa etti. İstifa etmeden önce şu açıklamalarda bulunmuştu:

Özür dilerim. En büyük şey bu. Batırdım ve daha iyisini yapmalıydım. Bunun yanında son zamanlarda daha sık iletişim kurmalıydım. Muhtemel Binance anlaşması sürecinde elim kolum bağlıydı ve pek çok şeyi söylememe izin verilmiyordu. Ancak tabii bu noktaya gelmemizden ben sorumluyum. FTX International'ın şu anda teminat/varlıkları müşteri hesaplarındaki miktardan daha fazladır. Ancak para çekmedeki sorunlardan anlayabileceğiniz gibi ödeme için gereken likidite bunlardan farklıdır"