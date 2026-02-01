Fuhuş baronuna 110 yıl hapis talebi

Konya'da CİMER'e yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturmada, masaj salonu görünümlü bir işyerinde yaşı küçük kız çocuklarının ve kadınların uyuşturucuya alıştırılarak fuhşa zorlandığı, gizli kamera görüntüleriyle şantaj yapıldığı belirlendi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Haziran 2025'te "Kardelen" operasyonu düzenlendi. Operasyonda örgüt lideri Mükerrem Şekerci (31) ile birlikte 8 şüpheli gözaltına alındı, 5'i tutuklandı. İddianamede, 17 yaşındaki A.M.S. dahil 7 mağdurun iradeleri dışında uyuşturucu verildiği, sahte aile izin belgeleri düzenlendiği, tehdit, şiddet ve silahla korkutma yoluyla fuhşa zorlandıkları yer aldı. 21 sabıkası bulunan Şekerci hakkında 7 ayrı suçtan 110 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi.