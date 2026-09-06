Fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yeni bir operasyona imza atıldı. Soruşturma kapsamında, uyuşturucu ve fuhuş suçlarını işledikleri yönünde delil elde edilen 21 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 21 kişiden 15'i yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde de arama ve el koyma işlemleri yapılmasına karar verildi. Firari durumdaki 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Bu arada, Ankara'da Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sosyal medya platformları üzerinden müstehcen içerik paylaştıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda Tuğba Ekinci, Ahmet Yılmaz, Ozan Rüzgar Dikici, Beren Akın ve Çağlayan Yıldırım gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör