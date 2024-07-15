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Giriş Tarihi: 15.7.2024 13:18

Fuhuş operasyonu: 2 kadın kurtarıldı!

Bilecik'te sıcak saatler yaşandı... Asayiş Şube Müdürlüğü-Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan fuhuş operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

İHA
Fuhuş operasyonu: 2 kadın kurtarıldı!
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü-Ahlak Büro Amirliği ekipleri il merkezinde fuhuş operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda 1 yabancı uyruklu kadın gözaltına alınırken, 12 adet uyuşturucu hap, 1 adet 9x19 mm fişek, çeşitli materyaller ele geçirildi. Yabancı uyruklu şüpheli 1 kadın yakalanarak, hakkında 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme' ve 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun' suçları kapsamında yasal işlem başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Mağdur kapsamında yabancı uyruklu 2 kadın kurtarıldı. Şahıslardan birisi hakkında şüpheli sıfatıyla, 'kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklu 2 şahıs sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi...

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Fuhuş operasyonu: 2 kadın kurtarıldı!
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