Fuhuş operasyonu: 2 kadın kurtarıldı!

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü-Ahlak Büro Amirliği ekipleri il merkezinde fuhuş operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda 1 yabancı uyruklu kadın gözaltına alınırken, 12 adet uyuşturucu hap, 1 adet 9x19 mm fişek, çeşitli materyaller ele geçirildi. Yabancı uyruklu şüpheli 1 kadın yakalanarak, hakkında 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme' ve 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun' suçları kapsamında yasal işlem başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.