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Giriş Tarihi: 17.08.2026

Fuhuş operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Fuhuş operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda; fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ve uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli ile umuma açık eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren 5 işletmede sorumlu olduğu belirlenen 9 kişi olmak üzere toplam 26 kişi hakkında işlem yapıldı. 18 kişi gözaltına alındı.
#ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

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Fuhuş operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı
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