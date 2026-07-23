Fuhuş operasyonuyla 20 kadın kurtarıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Çankaya
'da "night club" adıyla faaliyet gösteren bir eğlence mekanına fuhuş operasyonu düzenlendi. Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin 2 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu; kadınların "Telebar" sistemiyle müşterilerle buluşturulup otellere yönlendirildiği ve işletmenin bu yolla haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Baskında aralarında işletme sahibi, müdür ve şef garsonların da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınırken, fuhuş yaptırıldığı belirlenen 20 kadın kurtarıldı. Şüphelilerin cep telefonları ile güvenlik kameralarına el konulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.