Fuhuş şebekesi çökertildi

İstanbul Emniyet'i Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kurdukları internet sitesi üzerinden fuhuş yaptırdıkları tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Polis ekiplerinin 3 ay süren teknik ve fiziki takibiyle şüphelilerin internet sitesi üzerinden kendilerine başvuran kişilerin ev ve otellere kadın gönderdikleri belirlendi. Avcılar, Esenyurt, Bağcılar, Fatih ve Bakırköy'de toplam 13 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda organize şekilde fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada bir miktar para ile 10 adet cep telefonu ve 2 adet tablet ele geçirildi. Ahlak Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.