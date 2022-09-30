Futbol Nasıl Oynanır? TFF Futbol Saha Ölçüleri, Oyun Kuralları ve Tarihçesi

Ülkemizde de en çok takip edilen spor dalı futboldur. Hem fanatizme varan sevenlerinin olduğu hem de meraklısının çok olduğu bu saha oyununda futbol kuralları merak edilir. Eğlenceli ve rekabeti güçlendiren bir spor olan futbolun oyun kuralları ve tarihçesi ile ilgili kitaplar hatta makaleler bulmak bile oldukça kolay olsa da biz size bu yazımızda futbol ile ilgili merak ettiklerinizi akılda kalıcı ve daha akıcı bir şekilde anlatacağız. Futbol nasıl oynanır sorusunun cevabı ve TFF futbol saha ölçüleri bilgileri için yazımızın devamına beraber geçelim.

Futbol Nasıl Oynanır?

Takım sporlarından biri olan futbol tüm dünyada en çok taraftarı olan ve en sevilen spor olarak karşımıza çıkar. Çoğumuz futbol ile çok küçük yaşta tanışsak da nasıl oynandığı ile ilgili detaylı bilgilere ve kurallara hakim değilizdir. İşte futbol nasıl oynanır sorusunun cevabı;

11 kişilik 2 takımın sahada karşılaşması ile oynana bir oyundur.

1 kaleci bulunur ve sahada toplam 10 kişi hareket halindedir.

Oyunun temel amacı kaleyi rakip takımın kalesine sokmaktır. Rakip takımın kalesini koruyan kaleciyi şaşırtmak da oyuna dahildir.

En fazla topu kaleye sokan takım oyunu kazanır. Beraberlik durumunda penaltılar ile eşitlik bozulmaya çalışılır.

Futbol Oyun Kuralları

Futbol federasyonları tarafından belirlenen belli kurallara göre oynanan bir oyundur. Uluslararası alanda da rakiplerin birbiriyle karşılaşması futbol kuralların dünya genelinde aynı olmasına olanak sağlamıştır. Futbol oyun kuralları listesi aşağıdadır;