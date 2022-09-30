Futbol Nasıl Oynanır? TFF Futbol Saha Ölçüleri, Oyun Kuralları ve Tarihçesi

Futbol tüm dünyada en çok kabul gören ve seyircisi olan spor dalıdır. Küçük yaşlardan itibaren aşina olduğumuz bir spor olsa da futbol nasıl oynanır sorusu ile sık karşılaşırız. Futbol oyun kuralları tüm dünyada kabul gören kurallar olduğu için diğer sporlara göre akılda kalması daha kolay ve tamamen fiziksel kondisyona bağlı bir spordur. 7’den 70’e çok sevilen bu spor ile ilgili merak edilenlere ve futbol saha ölçülerine detaylıca bakalım.
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Ülkemizde de en çok takip edilen spor dalı futboldur. Hem fanatizme varan sevenlerinin olduğu hem de meraklısının çok olduğu bu saha oyununda futbol kuralları merak edilir. Eğlenceli ve rekabeti güçlendiren bir spor olan futbolun oyun kuralları ve tarihçesi ile ilgili kitaplar hatta makaleler bulmak bile oldukça kolay olsa da biz size bu yazımızda futbol ile ilgili merak ettiklerinizi akılda kalıcı ve daha akıcı bir şekilde anlatacağız. Futbol nasıl oynanır sorusunun cevabı ve TFF futbol saha ölçüleri bilgileri için yazımızın devamına beraber geçelim.
Futbol Nasıl Oynanır?
Takım sporlarından biri olan futbol tüm dünyada en çok taraftarı olan ve en sevilen spor olarak karşımıza çıkar. Çoğumuz futbol ile çok küçük yaşta tanışsak da nasıl oynandığı ile ilgili detaylı bilgilere ve kurallara hakim değilizdir. İşte futbol nasıl oynanır sorusunun cevabı;
11 kişilik 2 takımın sahada karşılaşması ile oynana bir oyundur.
1 kaleci bulunur ve sahada toplam 10 kişi hareket halindedir.
Oyunun temel amacı kaleyi rakip takımın kalesine sokmaktır. Rakip takımın kalesini koruyan kaleciyi şaşırtmak da oyuna dahildir.
En fazla topu kaleye sokan takım oyunu kazanır. Beraberlik durumunda penaltılar ile eşitlik bozulmaya çalışılır.
Futbol Oyun Kuralları
Futbol federasyonları tarafından belirlenen belli kurallara göre oynanan bir oyundur. Uluslararası alanda da rakiplerin birbiriyle karşılaşması futbol kuralların dünya genelinde aynı olmasına olanak sağlamıştır. Futbol oyun kuralları listesi aşağıdadır;
Oyun alanının uluslararası standartlarda olması gerekmektedir.
Takımdaki oyuncu sayıları 11 kişidir. 7'den az oyuncusu olan takım varsa maç başlatılmaz.
Oyuncuların 1 ile 99 arasındaki saylarla numaralandırılması gerekmektedir.
Maç sırasında 1 orta hakem 3 yardımcı hakem bulunmak zorundadır.
Her iki takımında pozisyon aldığı ve kalesi olan sahası vardır.
Maç süresi toplam90 dakikadır. 45 dakikadan sonra 15 dakikalık devre arası verilir ve sahalar değiştirilir.
Oyuna devre arası dışında herhangi bir nedenden dolayı ara verilirse oyunu başlatmak için top en son hangi takımda kaldıysa o takımın kalecisi uzun atış yapar.
Saha zeminin doğal, suni ya da hibrit çim ile kaplanması zorunludur.
Futbol saha ölçüleri ile futbol oyun kurallarında özellikle dikkat edilen ciddi kurallardan biridir. Dikdörtgen şekline sahip olan sahanın FİFA standart ölçüleri 105X68 metredir. Uluslararası standartlarda ise 65X75 metre en ve 105X120 boy ölçüsü olarak karşımıza çıkar.