Futbolda bahis soruşturması! Erden Timur dahil 26 kişi gözaltında: Kasımpaşa-Samsunspor maçı mercek altında…

İSTANBUL DAHİL 11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASON

Timur dahil 26 şüpheli, İstanbul merkezli 11 ildeki operasyonlarla gözaltına alındı, bir şüphelinin başka suçtan cezaevinde olduğu tespit edildi, 2 şüphelinin ise yakalanması çalışmalarına devam ediliyor. Timur, Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili olarak görev yapmıştı. Yapılan incelemelerde, daha önceki iki operasyonda tutuklanan bir şüpheliyle irtibatlı olduğu belirlenen ve soruşturma konusu suçlarla bağlantılı şüpheli finansal hareketleri bulunduğu değerlendirilen 7 şüpheli tespit edildi.