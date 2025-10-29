Haberler Yaşam Haberleri Gabar’da günlük petrol üretiminde hedeflenen 100 bin varile emin adımlarla ilerleniyor
Giriş Tarihi: 29.10.2025 13:49

Gabar’da günlük petrol üretiminde hedeflenen 100 bin varile emin adımlarla ilerleniyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Berat Albayrak döneminde başlatılan Milli enerji hamlesinin en önemli keşiflerinden biri olan Şırnak’ın Gabar Dağı bölgesindeki petrol çıkarma çalışmaları devam ederken, hedeflenen günlük rezerv olan 100 bin varile emin adımlarla ilerleniyor. Gabar’da iki sahadaki 99 kuyuda, günlük üretim 80 bine yükseldi. Artık petrolle anılan bir kent olan Şırnak’ta, Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında yıl sonunda 100 kuyuda günlük 100 bin varil petrol çıkarılması hedefleniyor. Gabar’da çıkarılan petroller borularla kurulan depolara aktarıldıktan sonra tankerlerle Batman Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü’ne sevk ediliyor.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Gabar’da günlük petrol üretiminde hedeflenen 100 bin varile emin adımlarla ilerleniyor

Yüksek oranda petrol olduğu tespit edilen bin 850 rakımlı Gabar Dağı'nda ilk olarak bulunan petrol sahasına Şehit Esma Çevik ismi verildi. Petrolün bulunduğu Gabar dağındaki ikinci petrol sahasına ise, Şehit Aybüke Yalçın'ın adı verildi.

99 KUYU AÇILDI

İki sahada 3 yılda açılan kuyu sayısı 99'a ulaştı. İki sahada günlük çıkarılan petrol 80 varile yükseldi. Çıkarılan petrol önce borularla Gabar'da kurulan dev depolara aktarılıyor. Ardından ham petrol işlenmek üzere tankerlerle Batman TPAO Bölge Müdürlüğü'ne naklediliyor. Öte yandan, Gabar'da Şehit Aybüke Yalçın ile Şehit Esma Çevik Petrol Sahalarında, yıl sonunda 100 kuyu ve günlük üretimin de 100 bin varil olarak hedefleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gabar’da günlük petrol üretiminde hedeflenen 100 bin varile emin adımlarla ilerleniyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz