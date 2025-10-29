Gabar’da günlük petrol üretiminde hedeflenen 100 bin varile emin adımlarla ilerleniyor

Yüksek oranda petrol olduğu tespit edilen bin 850 rakımlı Gabar Dağı'nda ilk olarak bulunan petrol sahasına Şehit Esma Çevik ismi verildi. Petrolün bulunduğu Gabar dağındaki ikinci petrol sahasına ise, Şehit Aybüke Yalçın'ın adı verildi.

99 KUYU AÇILDI

İki sahada 3 yılda açılan kuyu sayısı 99'a ulaştı. İki sahada günlük çıkarılan petrol 80 varile yükseldi. Çıkarılan petrol önce borularla Gabar'da kurulan dev depolara aktarılıyor. Ardından ham petrol işlenmek üzere tankerlerle Batman TPAO Bölge Müdürlüğü'ne naklediliyor. Öte yandan, Gabar'da Şehit Aybüke Yalçın ile Şehit Esma Çevik Petrol Sahalarında, yıl sonunda 100 kuyu ve günlük üretimin de 100 bin varil olarak hedefleniyor.