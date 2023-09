Gabriel Guevara Filmleri ve Tv Dizileri - En Beğenilen Gabriel Guevara Dizileri ve Filmleri Listesi

Gabriel Guevara, oyunculuğuyla izleyicileri büyüleyen ve her rolünde derinlik kazandıran bir aktör olarak tanınıyor. İşte bu yetenekli oyuncunun kariyerini ve en dikkat çekici projelerini keşfetme fırsatını Gabriel Guevara filmleri ve TV dizileri hakkında bilgi edinerek yakalayabilirsiniz. Bu durumda en beğenilen Gabriel Guevara dizileri ve filmleri listesi onun kariyerindeki parlak anları yansıtır.

Gabriel Guevara Filmleri ve Tv Dizileri

Gabriel Guevara, 2018 yılının sonlarına doğru, Gabriel Guevara, Norveç yapımı genç drama dizisi "Skam"ın İspanyol uyarlaması olan "Skam España" ın ilk sezonunda Cristian Miralles Haro olarak televizyon kariyerine adım attı. Bu dizi, gençlerin günlük hayatlarına ve karşılaştıkları zorluklara odaklanan bir yapım olarak büyük ilgi gördü ve Guevara, ilk iki sezon arasında yer alan on iki bölümde dikkat çekti.

Sonrasında, Guevara, Amanda Kernell'in 2018 yapımı filmi "Charter" da Manuel karakterini canlandırdı ve 2020 yapımı "Señoras del (h)AMPA" dizisinde Cristofer olarak izleyici karşısına çıktı. Aynı yıl içinde, Samu karakteriyle bir televizyon dizisi olan "Riders" da da rol aldı. "Charter," 93. Akademi Ödülleri'nde İsveç'in En İyi Uluslararası Film adayı olarak seçildi, ancak son adaylar arasına giremedi.

Gabriel Guevara'nın en büyük çıkışı, 2020 yılında TVE kanalında yayınlanan "HIT" adlı lise draması dizisinde yaşandı. Bu dizide, sorunlu okulları düzeltme görevi verilen sıradışı bir eğitimciyi canlandırdı ve Darío karakteri ile iki sezon boyunca başrolde yer aldı.

En Beğenilen Gabriel Guevara Dizileri ve Filmleri Listesi

2022 yılında, Guevara, koreograf Nacho Duato rolünde Paramount+'ın orijinal dizisi "Bosé" de konuk oyuncu olarak yer aldı ve aynı yıl içinde Prime Video yapımı "Tomorrow is today" adlı filmde genç Charly karakterini canlandırdı. Bu film, platform için üretilen ilk İspanyol filmi oldu. Aynı yıl içinde, Skam España'nın baş senaristi Estíbaliz Burgaleta ile Netflix dizisi "You are not special" da Asier karakterini oynadı ve HBO Max dizisi "How To Screw Everything Up" da Fran karakterine hayat verdi.

Guevara'nın şimdiye kadar aldığı en büyük rol, 2023 yılında Prime Video'da yayınlanan romantik film "My Fault" ta Nick Leister olarak geldi. Bu filmde tehlikeli sokak yarışlarına karışan ve ardından üvey kız kardeşi Noah ile yasadışı bir ilişkiye başlayan bir karakteri canlandırdı. "My Fault," Amazon Prime Video'nun en yüksek açılış üç günlük izlenme rakamlarına ulaşan yerel olmayan bir orijinal film olarak tarih yazdı. Film, Mercedes Ron tarafından Wattpad'de yayınlanan popüler bir roman serisi olan "Culpables"dan uyarlandı ve Nicole Wallace ile başrolü paylaştı.