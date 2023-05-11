Galata Kadın Emeği Çarşısı açıldı

Beyoğlu Galata Meydanında Anneler Günü'ne özel 11-22 Mayıs tarihleri arasında 15 farklı branşta 22 öğretmen ve 45 öğrencinin yer aldığı Anneler Günü Galata Kadın Emeği Çarşısı'nın açılışı yapıldı. Açılışa Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Tokat Millletvekili ve İstanbul 2. bölge milletvekili adayı Özlem Zengin 2. bölge milletvekili genç adaylarından Ecrin Nazlı İnan ve Büşra Paker ve kadınlar yer aldı.

14 MAYIS'TA CUMHURBAŞKANIMIZIN KAZANMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Açılışta konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar ali Yıldız, "Beyoğlu'nun turistik bölgelerinden birisi olan Galata Meydanı, 14 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla düzenlenecek 'Galata Kadın Emeği Çarşısı'na ev sahipliği yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın başlattığı BESMEK Eğitim Merkezlerinde aldıkları eğitimleri uzman eğitimcilerle birlikte üretime dönüştüren girişimci kadınlar, Galata Meydanı'nda buluştular. Burada kadın el emeğinin ürünlerinden Çini, porselen boyama, seramik, mefruşat, yağlı boya resim, gümüş örücülüğü, kaligrafi, örgü bebek yapımı, kâğıt rölyef, tel kırma, iğne oyası, geri dönüşüm gibi birçok branşa el emeği göz nuru ürün biraraya getirildi. Galata Kadın Emeği Çarşısı, 11-22 Mayıs tarihleri arasında kadın girişimciliğinin güzel bir örneği olarak tüm İstanbulluların ve turistlerin beğenisine sunuldu. El ürünlerini ortaya çıkaran anneleri kutluyorum. Aile bütçelerine katkıda bulunacak olan çarşıda kadın elinin değdiği dünya değişecek ve güzelleşecektir. Burada Galata Kulesinin bulunduğu meydanda tarihin kalbindeyiz. 14 Mayıs'ta Türkiye için hep birlikte ülkemezi inşaa edeceğimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması için elemizden gelenin en iyisini yapacağız. Bin 500 yıllık Galata kulesinde Anneler gününde kulenin duvarlarına Başta Cumhurbaşkanımızın annesi olmak üzere bir çok anneyi yansıttık." dedi.

En genç milletveki adaylarından 2. Bölge İstanbul Milletvekili adayı Ecrin Nazlı İnan , güçlü kadın, güçlü , aile ve Türkiye için mücadele vereceğiz derken yine 2. Bölge milletvekili adaylarından Büşra Paker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip erdoğan'ın İBB başkanı iken başlattığı kurslar sayesinde kadınların el emeklerinin halkla buluştuğunu ve kadınlara çok haklar kazandırdığını kaydetti.

Tokat Milletvekili ve 2. Bölge İstanbul Milletvekili Adayı Özlem Zengin ise yaptığı konuşmada , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınları evlerinden çıkarıp görünür hale getirip siyasette güçlenmesini sağlayan çok önemli siyasetçi olduğunu 25 yıllık ev hanımlarının emekliliği ile ilgili bir çalışma yapıldığını söyledi.

Birçok sanat dalında üretilen ürünlerin satışları ve çeşitli workshopların olacağı 'Galata Kadın Emeği Çarşısı kadınların ve yabancı turistlerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.Haydar Ali Yıldız, açılıştan sonra Seçim otobüsü ile Galatadan bayrak dağıtarak çalışmalarına devam etti.