Galata Kulesi Giriş Ücreti Ne Kadar 2022? Galata Kulesi Öğrenci Ve Tam Giriş Ücreti Ne Kadar?

İstanbul'un Eminönü ve Karaköy ilçesi arasında bulunan Galata Kulesi, 1500 yıllık tarihi ile şehrin en önemli ve sembolik mekanlarından birisidir. Bu yazımızda, Galata Kulesi'ni gezmeden evvel ziyaretçilerin merak ettiği 'Galata Kulesi öğrenci ve tam giriş ücreti ne kadar?, Galata Kulesi girişi kimlere ücretsiz?' sorularının yanıtlarını derleyip bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...

Galata Kulesi Giriş Ücreti Ne Kadar?

Günümüze kadar pek çok kez restorasyondan geçen Galata Kulesi en son 2020 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir. Bu restorasyon ile birlikte mekan sadece müze olarak faaliyetine devam etmektedir. Tarihte yaşanan birçok önemli olaya ev sahipliği yapmış olan Galata Kulesi'ne giriş ücreti ise şöyledir;

Galata Kulesi 2022 yılı giriş ücreti 100 TL'dir.

Galata Kulesi Girişi Kimlere Ücretsiz?

Ülkemizde müzelere giriş bazı kişiler için ücretsizdir. Galata Kulesi'ne giriş 18 yaş altı öğrenciler ve öğretmenler için ücretsizdir. Aynı zamanda 60 Türk Lirasına edinilen Müze Kart sahibi kişiler Galata Kulesi'ne ücretsiz bir şekilde giriş yapma hakkında sahiptir.