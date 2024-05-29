Galata Kulesi yeni haliyle göz kamaştırıyor

İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi'nin, Kasım 2023 tarihinde başlayan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından tarihi yapının yeni hali göz dolduruyor. SABAH ekibi, kulenin yeni halini okuyucuları için fotoğrafladı ve izlenimlerini kaleme aldı. Bizans İmparatorluğu döneminde, Galata semtinin Ceneviz kolonisi olduğu on dördüncü yüzyıl ortalarında, Cenevizliler tarafından yapılan kule, yenilenmiş haliyle çağlar ötesine adeta selam gönderiyor. Kulenin girişinden adım attığınız andan itibaren, büyülü bir dünyanın kapıları size açılıyor. Aslına sadık kalınarak yapılan restorasyonun kalitesi, gezdiğiniz her bölümde kendini gösteriyor. Sabahın erken saatlerinde gitmiş olmamıza rağmen, yabancı turistlerin ağırlığı da kendini belli ediyor. Kulenin bir katında, Bizans döneminde kullanılan meşhur Haliç zinciri de yer alıyor.Kuleye ve İstanbul'a dair bilgiler dijital göstergelerle ziyaretçilere aktarılıyor. İstanbul'un eşsiz manzarası kulenin seyir terasına çıktığınızda büyüleyici bir güzellik halinde sizi selamlıyor. Restorasyon işlemleri yapılırken, kuleyle özdeşleşen kuş yuvalarının korunmasına da azami özen gösterilmiş. Kule beden duvarında içeriden ve dışarıdan enjeksiyon işlemleri, kuş yuvaları korunarak yapılmış ve tamamlanmış. Kuleye ziyaretler de belirli bir plan dahilinde yapılıyor. Saat başı en fazla 100 ziyaretçi olacak şekilde programlar gerçekleştiriliyor. Restorasyon çalışmaları fen ve sanat kurallarına uygun şekilde tamamlanarak yapı hem kültürel mirası koruyacak hem de göçmen ebabil kuşlarına ev sahipliği yapacak şekilde düzenlendi.Restorasyon kapsamında yapılan işlemlerden bazıları şunlar: Kule cephesinde bağlantısı kalmamış, arkası boşalmış, kopmuş taş parçaları tespit edilerek gerekli müdahaleler restorasyon ilkelerine uygun olarak yapıldı. Danışman hocaların görüşleriyle hazırlanan Onaylı Statik Onarım/ İyileştirme projesinde önerildiği şekilde beden duvarında işlevini kaybetmiş ve/veya kopmuş çelik elemanların yerine 316L paslanmaz çelik çemberleme işlemi yapıldı.