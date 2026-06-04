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Giriş Tarihi: 4.06.2026 00:27

Galata Kulesi'nde 'Sıfır Atık' gösterisi

İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi'nde 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası kapsamında, "Sıfır Atık" temalı mapping gösterisi yapıldı.

AA
Galata Kulesi’nde ’Sıfır Atık’ gösterisi
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Türkiye'nin çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki önemli farkındalık hareketlerinden biri olan Sıfır Atık Haftası, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Sıfır Atık Vakfı tarafından hafta kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, İstanbul'un tarihi simge yapılarından Galata Kulesi'nde "Sıfır Atık" temalı mapping gösterisi düzenlendi.

Gösteride, kulenin yüzeyine sıfır atık temalı animasyon yansıtıldı.

"Sıfır Atık" yaklaşımının çevresel, ekonomik ve toplumsal kazanımlarına dikkati çekmeyi amaçlayan gösteri, hafta boyunca yürütülen farkındalık çalışmalarının önemli duraklarından biri oldu.

Galata Kulesi çevresinde bulunan yerli ve yabancı turistler ile vatandaşlar gösteriyi ilgiyle izlerken, bazıları da cep telefonuyla kayıt altına aldı.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#GALATA KULESİ #SIFIR ATIK VAKFI #TÜRKİYE #İSTANBUL

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Galata Kulesi'nde 'Sıfır Atık' gösterisi
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