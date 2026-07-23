Galata’da korkunç son! Otelin 5’inci katından düştü: Aşçı Esmanur hayatını kaybetti!

TERAS KATI RUHSATSIZ ÇIKTI

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, otelin faaliyet ruhsatının bulunduğu ancak olayın yaşandığı teras katının ruhsatsız olduğu belirlendi. Olay sırasında otelde olan şef garson Mustafa T. (38), Esmanur Polat ile yaklaşık 1 yıldır birlikte çalıştıklarını, onu teras bölümünde ikna etmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını söylediği öğrenildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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