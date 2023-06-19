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Giriş Tarihi: 20.6.2023

Galataport vandalı tutuklandı

Dilek YAMAN DEMİR Dilek YAMAN DEMİR
Galataport vandalı tutuklandı
İstanbul Karaköy'de bulunan Galataport'ta Vandal adlı restoranın sahibi Ö. O. ve 15 adamı, yaklaşık iki hafta önce hesaba itiraz eden müşterileri dövüp silahla tehdit ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinden 7 tabanca, 150 fişek, 1.5 kilo esrar ve 2 hassas terazi ele geçirildi. O. ve adamlarının ünlü dövmeci Halil İbrahim
Karadere'yi asansörde darp edip kayda aldığı belirlendi. O. ve ekibiyle ilgili çok sayıda şikâyeti işleme alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, şüphelilerden 7'si savcılıktan serbest kalırken, 8'i tutuklama istemiyle hâkimliğe sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği, örgüt lideri
Ö. O. "suç örgütü liderliği" suçundan ve 2 adamını da üyelikten tutukladı. Tutuklanma kararında, O. ve çetesinin Galataport'ta tekrarlanan, birden fazla eylemde bulundukları, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi birden fazla suça iştirak ettikleri, silah kullanarak korkutucu güce ulaştıklarına dikkat çekildi. O. ifadesinde "İbrahim Karadere ile arkadaşız. Miami'de iş kuracaktık. Olaylar alacak verecek meselesi yüzündendir" dedi.

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Galataport vandalı tutuklandı
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