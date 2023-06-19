Galataport vandalı tutuklandı

İstanbul Karaköy'de bulunan Galataport'ta Vandal adlı restoranın sahibi Ö. O. ve 15 adamı, yaklaşık iki hafta önce hesaba itiraz eden müşterileri dövüp silahla tehdit ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinden 7 tabanca, 150 fişek, 1.5 kilo esrar ve 2 hassas terazi ele geçirildi. O. ve adamlarının ünlü dövmeci Halil İbrahimKaradere'yi asansörde darp edip kayda aldığı belirlendi. O. ve ekibiyle ilgili çok sayıda şikâyeti işleme alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, şüphelilerden 7'si savcılıktan serbest kalırken, 8'i tutuklama istemiyle hâkimliğe sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği, örgüt lideriÖ. O. "suç örgütü liderliği" suçundan ve 2 adamını da üyelikten tutukladı. Tutuklanma kararında, O. ve çetesinin Galataport'ta tekrarlanan, birden fazla eylemde bulundukları, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi birden fazla suça iştirak ettikleri, silah kullanarak korkutucu güce ulaştıklarına dikkat çekildi. O. ifadesinde "İbrahim Karadere ile arkadaşız. Miami'de iş kuracaktık. Olaylar alacak verecek meselesi yüzündendir" dedi.