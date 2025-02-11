Galatasaray adasında yangın paniği! Mutfak bölümünde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında bulunan Galatasaray Adası'nda yangın paniği yaşandı. Yangın, saat 11.00 sıralarında İstanbul Boğazı Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında bulunan Galatasaray Adası'nda mutfak bölümünde meydana geldi.

Mutfak bölümünde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın korku ve paniğe yolaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik botları yardımıyla adaya ulaştırılan itfaiye ekipleri kısa sürede yangını daha fazla büyümeden söndürülüp kontrol altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.