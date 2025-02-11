Haberler Yaşam Haberleri Galatasaray adasında yangın paniği! Mutfak bölümünde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Giriş Tarihi: 11.2.2025 17:34 Son Güncelleme: 11.2.2025 17:45

Galatasaray adasında yangın paniği! Mutfak bölümünde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

İstanbul Boğazı Kuruçeşme açıklarındaki Galatasaray Adası'nda mutfak bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sahil Güvenlik botları yardımıyla adaya ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Galatasaray adasında yangın paniği! Mutfak bölümünde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında bulunan Galatasaray Adası'nda yangın paniği yaşandı. Yangın, saat 11.00 sıralarında İstanbul Boğazı Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında bulunan Galatasaray Adası'nda mutfak bölümünde meydana geldi.

Mutfak bölümünde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın korku ve paniğe yolaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik botları yardımıyla adaya ulaştırılan itfaiye ekipleri kısa sürede yangını daha fazla büyümeden söndürülüp kontrol altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Galatasaray adasında yangın paniği! Mutfak bölümünde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
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