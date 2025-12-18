MAÇ BAŞLADI! Galatasaray-Başakşehir ZTK maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte maçın canlı yayın kanalı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Galatasaray, sahasında Başakşehir ile karşılaşacak. İki takım ligdeki son randevularında Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sahadan ayrılmıştı.Karşılaşma öncesinde canlı yayın bilgileri netleşti. Galatasaray–Başakşehir ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında 18 Aralık RAMS Başakşehir'i konuk edecek.RAMS Park'tasaat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda A Grubu'nda RAMS Başakşehir, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor ve Fethiyespor ile mücadele edecek.
Format gereği gruptaki takımlardan dördüyle karşılaşacak olan sarı-kırmızılı ekip, RAMS Başakşehir maçının ardından kupada sırasıyla Fethiyespor, İstanbulspor ve Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Gruplarda ilk maçlar 23-24-25 Aralık'ta, son maçlar ise 3-4-5 Mart tarihlerinde oynanacak.