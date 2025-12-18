MAÇ BAŞLADI! Galatasaray-Başakşehir ZTK maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte maçın canlı yayın kanalı

GALATASARAY'IN GRUPTAKİ RAKİPLERİ

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda A Grubu'nda RAMS Başakşehir, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor ve Fethiyespor ile mücadele edecek.

Format gereği gruptaki takımlardan dördüyle karşılaşacak olan sarı-kırmızılı ekip, RAMS Başakşehir maçının ardından kupada sırasıyla Fethiyespor, İstanbulspor ve Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.