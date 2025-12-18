Haberler Yaşam Haberleri MAÇ BAŞLADI! Galatasaray-Başakşehir ZTK maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte maçın canlı yayın kanalı
Giriş Tarihi: 18.12.2025 20:54

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşaması heyecanı başlıyor. Galatasaray, A Grubu ilk hafta karşılaşmasında kendi sahasında Başakşehir’i konuk edecek. Süper Lig’de zirve yarışını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, kupaya da 3 puanla başlamak istiyor.Bu kritik mücadele öncesinde futbolseverler, Galatasaray–Başakşehir ZTK maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayımlanacak? sorularına yanıt arıyor. İşte karşılaşmaya dair merak edilen detaylar…

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Galatasaray, sahasında Başakşehir ile karşılaşacak. İki takım ligdeki son randevularında Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sahadan ayrılmıştı.Karşılaşma öncesinde canlı yayın bilgileri netleşti. Galatasaray–Başakşehir ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…

GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında 18 Aralık RAMS Başakşehir'i konuk edecek.RAMS Park'tasaat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma ATV'den canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY'IN GRUPTAKİ RAKİPLERİ

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda A Grubu'nda RAMS Başakşehir, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor ve Fethiyespor ile mücadele edecek.

Format gereği gruptaki takımlardan dördüyle karşılaşacak olan sarı-kırmızılı ekip, RAMS Başakşehir maçının ardından kupada sırasıyla Fethiyespor, İstanbulspor ve Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

ZTK MAÇ TARİHLERİ

Gruplarda ilk maçlar 23-24-25 Aralık'ta, son maçlar ise 3-4-5 Mart tarihlerinde oynanacak.

