Galatasaray basketbol maçı canlı izle: Galatasaray MCT Technic - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 12.9.2025 10:07 Son Güncelleme: 12.9.2025 10:13

Basketbolseverler için heyecan verici bir hazırlık maçı oynanacak. Galatasaray MCT Technic, EuroLeague ekiplerinden Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya geliyor. Taraftarların gündeminde ise “Galatasaray - Zalgiris Kaunas maçı canlı izle, hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?” soruları var. İşte Galatasaray basketbol maçı hakkında merak edilenler:

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray MCT Technic Basketbol Takımı, Avrupa'nın köklü kulüplerinden Zalgiris Kaunas ile dostluk maçı yapacak. Sarı-kırmızılı ekibin form durumunu test etmesi açısından büyük önem taşıyan karşılaşma, taraftarlar tarafından da heyecanla bekleniyor. Peki; Galatasaray - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY - ZALGİRİS KAUNAS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray MCT Technic ile Zalgiris Kaunas arasındaki hazırlık karşılaşması 12 Eylül 2025 Cuma günü oynanacak. Mücadele, saat 14.00'te başlayacak ve Gloria Sports Arena, Antalya'da yapılacak.

GALATASARAY - ZALGİRİS KAUNAS MAÇI HANGİ KANALDA?

Hazırlık karşılaşması,Gloria Sports Arena YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Hazırlık maçları her ne kadar resmi bir skor anlamı taşımıyor olsa da takımların sezon öncesi performansını görmek açısından büyük önem taşıyor. Galatasaray - Zalgiris Kaunas mücadelesi, iki ekibin de eksiklerini görmesi, genç oyuncularını denemesi ve sezon öncesi motivasyon kazanması açısından kritik bir karşılaşma olacak.

