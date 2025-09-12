Galatasaray basketbol maçı canlı izle: Galatasaray MCT Technic - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray MCT Technic Basketbol Takımı, Avrupa'nın köklü kulüplerinden Zalgiris Kaunas ile dostluk maçı yapacak. Sarı-kırmızılı ekibin form durumunu test etmesi açısından büyük önem taşıyan karşılaşma, taraftarlar tarafından da heyecanla bekleniyor. Peki; Galatasaray - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray MCT Technic ile Zalgiris Kaunas arasındaki hazırlık karşılaşması 12 Eylül 2025 Cuma günü oynanacak. Mücadele, saat 14.00'te başlayacak ve Gloria Sports Arena, Antalya'da yapılacak.
Hazırlık maçları her ne kadar resmi bir skor anlamı taşımıyor olsa da takımların sezon öncesi performansını görmek açısından büyük önem taşıyor. Galatasaray - Zalgiris Kaunas mücadelesi, iki ekibin de eksiklerini görmesi, genç oyuncularını denemesi ve sezon öncesi motivasyon kazanması açısından kritik bir karşılaşma olacak.