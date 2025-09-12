Galatasaray basketbol maçı canlı izle: Galatasaray MCT Technic - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hazırlık maçları her ne kadar resmi bir skor anlamı taşımıyor olsa da takımların sezon öncesi performansını görmek açısından büyük önem taşıyor. Galatasaray - Zalgiris Kaunas mücadelesi, iki ekibin de eksiklerini görmesi, genç oyuncularını denemesi ve sezon öncesi motivasyon kazanması açısından kritik bir karşılaşma olacak.