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Giriş Tarihi: 5.11.2022 09:53

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş derbisi hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Beşiktaş derbisi bugün Nef Stadı’nda gerçekleşecek. Derbi heyecanını canlı olarak yaşamak isteyen futbolseverler, Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak sorusuna yanıt arıyor. İki takımın muhtemel 11’leri de sorgulamalar arasında yerini alıyor. Peki, Galatasaray Beşiktaş derbisi hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte derbi saati ve canlı yayın kanalı!

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş derbisi hangi kanalda canlı yayınlanacak?

50 bin taraftarın tribünleri dolduracağı derbi öncesi heyecan dorukta! Dev mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyen taraftarlar, Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta sorusuyla araştırmaları hızlandırdı. Halil Umut Meler'in yönetiminde gerçekleşecek olan dev karşılaşmada ezeli rakipler 3 puanı elde etmek için sahaya inecek. Peki, Galatasaray Beşiktaş derbisi hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Beşiktaş Galatasaray derbisinin yayınlanacağı kanal ve maç saati.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nef Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dev derbi beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Maçın canlı skoru ise sabah.com.tr'de yer alacak.

Galatasaray-Beşiktaş muhtemel 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre Taşdemir, Oliveira, Torreira, Yunus (Barış), Mertens, Rashica, Icardi

Beşiktaş: Mert, Rosier, Talha, Saiss, Masuaku, Gedson, Josef, Salih, Dele (Redmond), Cenk, Weghorst

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Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş derbisi hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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