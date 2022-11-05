Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş derbisi hangi kanalda canlı yayınlanacak?

50 bin taraftarın tribünleri dolduracağı derbi öncesi heyecan dorukta! Dev mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyen taraftarlar, Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta sorusuyla araştırmaları hızlandırdı. Halil Umut Meler'in yönetiminde gerçekleşecek olan dev karşılaşmada ezeli rakipler 3 puanı elde etmek için sahaya inecek. Peki, Galatasaray Beşiktaş derbisi hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Beşiktaş Galatasaray derbisinin yayınlanacağı kanal ve maç saati.