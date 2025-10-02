Haberler Yaşam Haberleri Galatasaray – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS - BJK derbi maçı bilet fiyatları ve hakemi belli oldu!
Giriş Tarihi: 2.10.2025 14:14

Galatasaray – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS - BJK derbi maçı bilet fiyatları ve hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig’in 8. haftası, heyecan dolu bir derbiye sahne olacak. Galatasaray – Beşiktaş derbisi futbol tutkunları tarafından merakla bekleniyor. RAMS Park’ta oynanacak bu kritik mücadelede, sarı-kırmızılılar liderliğini sağlamlaştırmak isterken siyah-beyazlılar ise teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde puan tablosunda yükselme hedefliyor. Peki, Galatasaray – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte derbi maçı bilet fiyatları:



Galatasaray ve Beşiktaş, 8. hafta derbisinde kozlarını paylaşacak. Derbi maçı biletleri 3 Ekim itibarıyla satışta olacak. Bilet fiyatları belli olurken taraftarlar tribünde ve ekran başında yerini alıyor. Maçın emanet edileceği hakem de belli oldu. Peki, Galatasaray Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig 8. hafta derbisi, 4 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, Galatasaray'ın evi RAMS Park'ta oynanacak ve taraftarları büyük bir futbol şöleni bekliyor.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Beşiktaş derbisi beIN Sports ekranlarından canlı olarak takip edilecek.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde hakem Yasin Kol görev yapacak. Maçın bilet fiyatları ise şöyle:

GS - BJK DERBİ MAÇI BİLET FİYATLARI

