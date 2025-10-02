Galatasaray – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS - BJK derbi maçı bilet fiyatları ve hakemi belli oldu!

Galatasaray ve Beşiktaş, 8. hafta derbisinde kozlarını paylaşacak. Derbi maçı biletleri 3 Ekim itibarıyla satışta olacak. Bilet fiyatları belli olurken taraftarlar tribünde ve ekran başında yerini alıyor. Maçın emanet edileceği hakem de belli oldu. Peki, Galatasaray Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?