Galatasaray - Beşiktaş voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sultanlar Ligi’nde derbi

Sultanlar Ligi'nde her galibiyetin yolda büyük önem taşıdığı haftada, İstanbul derbisi sporseverlerin ilgi odağı haline geldi. Sezon hedeflerine ulaşmak isteyen Galatasaray ve Beşiktaş, kıran kırana geçmesi beklenen bu mücadelede galip gelerek moral depolamak ve ligdeki iddialarını pekiştirmek istiyor. Voleybol kalitesinin yüksek olacağı bu derbi, Pazar günü ekranlara gelecek.