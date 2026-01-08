Haberler Yaşam Haberleri Galatasaray Fenerbahçe derbi biletleri çıktı! İşte Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa final bilet fiyatları
Giriş Tarihi: 8.01.2026 09:26

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finali için geri sayım başladı. Yarı finalde rakiplerini eleyerek finale yükselen iki ezeli rakibin karşılaşması, futbolseverlerin yoğun ilgisini çekiyor. Karşılaşma öncesi en çok merak edilen konuların başında ise Süper Kupa biletlerinin satış tarihi ve fiyatları geliyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa biletleri çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa bilet fiyatları final maçının netleşmesiyle birlikte gündemin en çok araştırılan konuları arasına girdi. Türk futbolunun iki devi, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Büyük derbiyi tribünden izlemek isteyen taraftarlar, bilet satış tarihi ve fiyat bilgilerini merak ediyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa biletleri çıktı mı, ne zaman çıkacak?

GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA MAÇ BİLETLERİ ÇIKTI MI?

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa finalinin bilet satışı başladı. Yarı final maçlarının tamamlanmasının ardından, futbolseverler finale odaklandı.

GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray A.Ş. - Batı Tribün : ₺3.000,00

Fenerbahçe A.Ş. - Doğu Tribün : ₺3.000,00

Galatasaray A.Ş. - Güney Tribün : ₺1.500,00

Fenerbahçe A.Ş. - Kuzey Tribün : ₺1.500,00

