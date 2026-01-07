Haberler Yaşam Haberleri Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa biletleri ne zaman çıkacak? GS-FB Süper Kupa bilet fiyatları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 7.01.2026 16:23

Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa biletleri ne zaman çıkacak? GS-FB Süper Kupa bilet fiyatları açıklandı mı?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finali için geri sayım başladı. Yarı finalde rakiplerini eleyerek finale yükselen iki ezeli rakibin karşılaşması, futbolseverlerin yoğun ilgisini çekiyor. Karşılaşma öncesi en çok merak edilen konuların başında ise Süper Kupa biletlerinin satış tarihi ve fiyatları geliyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa biletleri çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa biletleri ne zaman çıkacak? GS-FB Süper Kupa bilet fiyatları açıklandı mı?
  • ABONE OL

Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa bilet fiyatları final maçının netleşmesiyle birlikte gündemin en çok araştırılan konuları arasına girdi. Türk futbolunun iki devi, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Büyük derbiyi tribünden izlemek isteyen taraftarlar, bilet satış tarihi ve fiyat bilgilerini merak ediyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa biletleri çıktı mı, ne zaman çıkacak?

GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA MAÇ BİLETLERİ ÇIKTI MI?

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa finalinin bilet satış tarihleri ve fiyatlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Yarı final maçlarının tamamlanmasının ardından, futbolseverler TFF'den gelecek duyuruyu bekliyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA BİLET FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Süper Kupa yarı finalinde 1.000–2.500 TL arasında satılan biletlerin, final maçının önemi ve derbi atmosferi nedeniyle benzer seviyelerde ya da bir miktar daha yüksek fiyatlardan satışa sunulması bekleniyor. Özellikle merkezi ve popüler tribünlerde fiyatların üst bandı aşabileceği öngörülüyor.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa biletleri ne zaman çıkacak? GS-FB Süper Kupa bilet fiyatları açıklandı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz