Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa biletleri ne zaman çıkacak? GS-FB Süper Kupa bilet fiyatları açıklandı mı?

Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa bilet fiyatları final maçının netleşmesiyle birlikte gündemin en çok araştırılan konuları arasına girdi. Türk futbolunun iki devi, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Büyük derbiyi tribünden izlemek isteyen taraftarlar, bilet satış tarihi ve fiyat bilgilerini merak ediyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa biletleri çıktı mı, ne zaman çıkacak?
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa finalinin bilet satış tarihleri ve fiyatlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Yarı final maçlarının tamamlanmasının ardından, futbolseverler TFF'den gelecek duyuruyu bekliyor.
Süper Kupa yarı finalinde 1.000–2.500 TL arasında satılan biletlerin, final maçının önemi ve derbi atmosferi nedeniyle benzer seviyelerde ya da bir miktar daha yüksek fiyatlardan satışa sunulması bekleniyor. Özellikle merkezi ve popüler tribünlerde fiyatların üst bandı aşabileceği öngörülüyor.