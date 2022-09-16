Haberler Yaşam Haberleri Galatasaray Konyaspor maçı canlı izle! Süper Lig Galatasaray Konyaspor maçı canlı yayın kanalı izle
Giriş Tarihi: 16.9.2022 19:10 Son Güncelleme: 16.9.2022 19:11

Galatasaray Konyaspor maçı canlı izle! Süper Lig Galatasaray Konyaspor maçı canlı yayın kanalı izle

Süper Lig’in 7. Hafta maçları kapsamında Galatasaray ile Konyaspor yeşil saha da bir araya geliyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar son 5 haftada tek mağlubiyet alırken 7. Haftayı ligin zirvesnde yer alan Konyaspor karşısında galibiyetle kapatmak isteyerek sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Müsabakayı televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler yoğun şekilde “Galatasaray Konyaspor maçı canlı izle” şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Galatasaray Konyaspor maçı canlı izle linki ve tüm detaylar.

Galatasaray Konyaspor maçı canlı izle! Süper Lig Galatasaray Konyaspor maçı canlı yayın kanalı izle

Galatasaray, Süper Lig'in 7. Haftasında Konyaspor'u sahasında konuk ediyor. Ligin ilk 5 haftasında başarılı başlangıç yaparak zirve koltuğuna oturan Konyaspor karşısında puan kaybetmek istemeyen sarı-kırmızılılar sahasında 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler ise "Galatasaray Konyaspor maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Süper Lig Galatasaray - Konyaspor maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve ilk 11 detayları şöyle;

Galatasaray Konyaspor maçı canlı izle! Süper Lig Galatasaray Konyaspor maçı canlı yayın kanalı izle

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI İLK 11'LER

GALATASARAY XI: Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis

KONYASPOR XI: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Bruno, Amir, Soner, Endri, Zymer, Muahmmet

Galatasaray Konyaspor maçı canlı izle! Süper Lig Galatasaray Konyaspor maçı canlı yayın kanalı izle

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

  • Süper Lig, Galatasaray - Konyaspor maçı 16 Eylül 2022 Cuma günü saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
Galatasaray Konyaspor maçı canlı izle! Süper Lig Galatasaray Konyaspor maçı canlı yayın kanalı izle

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI CANLI YAYIN İZLE

Aşağıda yer alan linkle mücadeleyi başlama saatinden itibaren canlı yayınla izleyebilirsiniz.

https://www.beinconnect.com.tr/mac-detay/galatasaray-akonyaspor?autoplay=True

Galatasaray Konyaspor maçı canlı izle! Süper Lig Galatasaray Konyaspor maçı canlı yayın kanalı izle

GALATASARAY İLE KONYASPOR 43. RANDEVUDA

Galatasaray ile Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 43. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 42 maçta sarı-kırmızılılar 30, yeşil-beyazlılar 4 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 80 golüne, Konya temsilcisi 27 golle karşılık verdi.

Galatasaray Konyaspor maçı canlı izle! Süper Lig Galatasaray Konyaspor maçı canlı yayın kanalı izle

GALATASARAY, İSTANBUL'DA RAKİBİNE MAÇ KAYBETMEDİ

Galatasaray, lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi.

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 21 lig maçından 17'sini sarı-kırmızılılar kazandı, 4'ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi.

İstanbul'da ev sahibi ekip 49, konuk takım ise 15 gol attı.

Galatasaray Konyaspor maçı canlı izle! Süper Lig Galatasaray Konyaspor maçı canlı yayın kanalı izle

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki 4 galibiyetinden birini 2-0, ikisini 1-0, birini de 4-3'lük skorla aldı.

Galatasaray Konyaspor maçı canlı izle! Süper Lig Galatasaray Konyaspor maçı canlı yayın kanalı izle

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Galatasaray Konyaspor maçı canlı izle! Süper Lig Galatasaray Konyaspor maçı canlı yayın kanalı izle
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