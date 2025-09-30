Galatasaray – Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Rams Park Devler Ligi’ne sahne oluyor! İşte muhtemel ilk 11

Temsilcimiz Galatasaray, evinde İngiliz devi Liverpool'u konuk edecek. Taraftarlar hem takımının sahadaki performansını hem de maçın yayın bilgilerini sorguluyor. "Galatasaray – Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta" gibi soruların cevapları bir arada sorgulanırken sarı kırmızılı taraftar Rams Park'ta tribünleri doldururken, milyonlarca kişi de ekran başından bu dev mücadeleyi takip edecek.