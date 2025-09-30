Haberler Yaşam Haberleri Galatasaray – Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Rams Park Devler Ligi'ne sahne oluyor! İşte muhtemel ilk 11
Giriş Tarihi: 30.9.2025 13:29

Galatasaray – Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Rams Park Devler Ligi'ne sahne oluyor! İşte muhtemel ilk 11

Galatasaray ile Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında karşılaşıyor. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, İngiliz devi Liverpool’u İstanbul’da ağırlayacak. Taraftarların en çok merak ettiği konular arasında maçın ne zaman, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı yer alıyor. Akşam saatlerinde oynanacak bu dev mücadele, şifresiz mi yayınlanacak merak konusu. Okan Buruk'un öğrencileri ilk maçtan beklediğini alamazken evinde taraftar desteğiyle puanını almak istiyor. Galatasaray - Liverpool maçı canlı yayın saati ve kanalı:

Galatasaray – Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Rams Park Devler Ligi’ne sahne oluyor! İşte muhtemel ilk 11

Temsilcimiz Galatasaray, evinde İngiliz devi Liverpool'u konuk edecek. Taraftarlar hem takımının sahadaki performansını hem de maçın yayın bilgilerini sorguluyor. "Galatasaray – Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta" gibi soruların cevapları bir arada sorgulanırken sarı kırmızılı taraftar Rams Park'ta tribünleri doldururken, milyonlarca kişi de ekran başından bu dev mücadeleyi takip edecek.

GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray – Liverpool karşılaşması 30 Eylül 2025 Salı günü oynanacak. Maç 22.00'de başlayacak.

Türk futbolu açısından büyük önem taşıyan bu maç, aynı zamanda gruptaki dengeleri de yakından etkileyecek. Sarı-kırmızılı ekip, güçlü rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak yoluna avantajlı şekilde devam etmek istiyor.

Müsabaka, İstanbul'daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi (Rams Park) stadyumunda yapılacak.

GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Liverpool maçı şifresiz takip edilecek. Karşılaşma TRT 1 kanalından izlenecek.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin'in düdük çalacağı karşılaşmada beklenen muhtemel 11'ler şöyle:

Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sane, İlkay, Barış, Osimhen

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

18 Eylül | Eintracht Frankfurt - Galatasaray (D) - 22.00

30 Eylül | Galatasaray - Liverpool (E) - 22.00

22 Ekim | Galatasaray -Bodo / Limit (E) - 19.45

5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00

25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45

9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00

21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45

28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00

ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray – Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Rams Park Devler Ligi'ne sahne oluyor! İşte muhtemel ilk 11
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz