Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dev mücadele! Maç biletleri satışa çıktı mı?

Avrupa futbolunun zirvesi olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, sahasında İngiltere Premier Lig devi Liverpool'u ağırlayacak. Sarı kırmızılıların evinde oynanacak karşılaşma öncesinde nefesler tutuldu. Galatasaray taraftarı tribünleri doldurmaya hazırlanırken, İngiliz ekibi de Türkiye'den puanla dönmek istiyor. İlk maçta Eintracht Frankfurt karşısında 5-1 mağlup olan takım sıradaki karşılaşmadan galibiyet bekliyor. İşte, Galatasaray - Liverpool maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardaki ikinci maç haftası futbolseverlere dev heyecan yaşatacak. Temsilcimiz Galatasaray, İngiltere'nin en köklü kulüplerinden Liverpool ile kozlarını paylaşacak. Bu mücadele, gruptaki dengeleri belirleyecek en kritik maçlardan biri olarak gösteriliyor.
Sarı-kırmızılıların evinde oynayacağı RAMS Park'taki Galatasaray Liverpool maçı 30 Eylül Salı günü oynanacak. Karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının yayıncısı her sezon büyük ilgi görüyor. Futbolseverler, "Galatasaray - Liverpool maçı şifresiz mi, hangi kanalda yayımlanacak" sorularını araştırıyor. Avrupa'nın dev mücadelelerinden biri olarak gösterilen bu karşılaşmanın TRT 1 ekranlarından yayımlanması bekleniyor.
Genellikle karşılaşmadan 3-4 gün önce satışa çıkan maç biletleri için geri sayım başladı. Galatasaray Liverpool maç biletleri ile ilgili Galatasaray'dan açıklama bekleniyor.
18 Eylül: Eintracht Frankfurt - Galatasaray
30 Eylül: Galatasaray - Liverpool
22 Ekim: Glatasaray - Bodo/Glimt
5 Kasım: Ajax - Galatasaray
25 Kasım: Galatasaray - Union Saint-Gilloise
9 Aralık: Monaco - Galatasaray
21 Ocak: Galatasaray - Atletico Madrid
28 Ocak: Manchester City - Galatasaray