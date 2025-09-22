Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dev mücadele! Maç biletleri satışa çıktı mı?

Avrupa futbolunun zirvesi olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, sahasında İngiltere Premier Lig devi Liverpool'u ağırlayacak. Sarı kırmızılıların evinde oynanacak karşılaşma öncesinde nefesler tutuldu. Galatasaray taraftarı tribünleri doldurmaya hazırlanırken, İngiliz ekibi de Türkiye'den puanla dönmek istiyor. İlk maçta Eintracht Frankfurt karşısında 5-1 mağlup olan takım sıradaki karşılaşmadan galibiyet bekliyor. İşte, Galatasaray - Liverpool maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı: