Haberler Yaşam Haberleri Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dev mücadele! Maç biletleri satışa çıktı mı?
Giriş Tarihi: 22.9.2025 16:37

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray, dünya futbolunun dev kulüplerinden Liverpool ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı ekip, gruptaki ikinci sınavında taraftarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Futbolseverler bu dev mücadelenin detaylarını merak ediyor. Özellikle “Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda” soruları gündemin en çok aranan konuları arasında. İşte beklenen o karşılaşmaya dair tüm detaylar…

Avrupa futbolunun zirvesi olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, sahasında İngiltere Premier Lig devi Liverpool'u ağırlayacak. Sarı kırmızılıların evinde oynanacak karşılaşma öncesinde nefesler tutuldu. Galatasaray taraftarı tribünleri doldurmaya hazırlanırken, İngiliz ekibi de Türkiye'den puanla dönmek istiyor. İlk maçta Eintracht Frankfurt karşısında 5-1 mağlup olan takım sıradaki karşılaşmadan galibiyet bekliyor. İşte, Galatasaray - Liverpool maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı:

GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardaki ikinci maç haftası futbolseverlere dev heyecan yaşatacak. Temsilcimiz Galatasaray, İngiltere'nin en köklü kulüplerinden Liverpool ile kozlarını paylaşacak. Bu mücadele, gruptaki dengeleri belirleyecek en kritik maçlardan biri olarak gösteriliyor.

Sarı-kırmızılıların evinde oynayacağı RAMS Park'taki Galatasaray Liverpool maçı 30 Eylül Salı günü oynanacak. Karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının yayıncısı her sezon büyük ilgi görüyor. Futbolseverler, "Galatasaray - Liverpool maçı şifresiz mi, hangi kanalda yayımlanacak" sorularını araştırıyor. Avrupa'nın dev mücadelelerinden biri olarak gösterilen bu karşılaşmanın TRT 1 ekranlarından yayımlanması bekleniyor.

MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Genellikle karşılaşmadan 3-4 gün önce satışa çıkan maç biletleri için geri sayım başladı. Galatasaray Liverpool maç biletleri ile ilgili Galatasaray'dan açıklama bekleniyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

18 Eylül: Eintracht Frankfurt - Galatasaray

30 Eylül: Galatasaray - Liverpool

22 Ekim: Glatasaray - Bodo/Glimt

5 Kasım: Ajax - Galatasaray

25 Kasım: Galatasaray - Union Saint-Gilloise

9 Aralık: Monaco - Galatasaray

21 Ocak: Galatasaray - Atletico Madrid

28 Ocak: Manchester City - Galatasaray

