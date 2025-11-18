Galatasaray MCT - Trieste maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi 5. hafta

Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği etkili performansla grubunda namağlup liderliğini sürdürüyor. Beşinci hafta mücadelesinde kendi evinde İtalya ekibi Pallacanestro Trieste'yi ağırlayacak olan temsilcimiz, ilk maçta deplasmanda 91-90'lık çekişmeli bir galibiyet elde etmişti. Sarı-Kırmızılılar, taraftarının da desteğiyle bu maçı kazanarak gruptaki iddiasını perçinlemek istiyor.