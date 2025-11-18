Galatasaray MCT - Trieste maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi 5. hafta

Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği etkili performansla grubunda namağlup liderliğini sürdürüyor. Beşinci hafta mücadelesinde kendi evinde İtalya ekibi Pallacanestro Trieste'yi ağırlayacak olan temsilcimiz, ilk maçta deplasmanda 91-90'lık çekişmeli bir galibiyet elde etmişti. Sarı-Kırmızılılar, taraftarının da desteğiyle bu maçı kazanarak gruptaki iddiasını perçinlemek istiyor.
Galatasaray MCT Technic ile Pallacanestro Trieste arasındaki kritik BCL karşılaşmasının bilgileri:
|Bilgi
|Detay
|Organizasyon
|FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) - 5. Hafta
|Maç
|Galatasaray MCT Technic - Pallacanestro Trieste
|Tarih
|18 Kasım 2025 Salı
|Saat
|20.00
|Yer
|Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi, İstanbul
Galatasaray MCT Technic son olarak Almanya'da Fitness First Würzburg Baskets'i 99-74 yenerek namağlup serisini sürdürdü. William Cummings 19 sayı ile en skorer isim oldu.
Pallacanestro Trieste grupta oynadığı 4 maçta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Son maçında Igokea m:tel'i 115-90 mağlup ederek moral buldu.