Haberler Yaşam Haberleri Galatasaray MCT - Trieste maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi 5. hafta
Giriş Tarihi: 18.11.2025 10:54

Galatasaray MCT - Trieste maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi 5. hafta

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki (BCL) namağlup serisini sürdürmek için İtalyan temsilcisi Pallacanestro Trieste'yi konuk ediyor. Grupta zirvede yer alan Sarı-Kırmızılıların bu önemli mücadelesi için geri sayım başladı. Peki; Galatasaray MCT - Trieste maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maça dair tüm detaylar!

Galatasaray MCT - Trieste maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi 5. hafta

Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği etkili performansla grubunda namağlup liderliğini sürdürüyor. Beşinci hafta mücadelesinde kendi evinde İtalya ekibi Pallacanestro Trieste'yi ağırlayacak olan temsilcimiz, ilk maçta deplasmanda 91-90'lık çekişmeli bir galibiyet elde etmişti. Sarı-Kırmızılılar, taraftarının da desteğiyle bu maçı kazanarak gruptaki iddiasını perçinlemek istiyor.

GALATASARAY MCT - TRİESTE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray MCT Technic ile Pallacanestro Trieste arasındaki kritik BCL karşılaşmasının bilgileri:

Bilgi Detay
Organizasyon FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) - 5. Hafta
Maç Galatasaray MCT Technic - Pallacanestro Trieste
Tarih 18 Kasım 2025 Salı
Saat 20.00
Yer Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi, İstanbul

GALATASARAY MCT - TRİESTE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray basketbol maçı TRT Spor ekranlarından canlı takip edilecek.

Galatasaray MCT Technic son olarak Almanya'da Fitness First Würzburg Baskets'i 99-74 yenerek namağlup serisini sürdürdü. William Cummings 19 sayı ile en skorer isim oldu.

Pallacanestro Trieste grupta oynadığı 4 maçta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Son maçında Igokea m:tel'i 115-90 mağlup ederek moral buldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray MCT - Trieste maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi 5. hafta
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz