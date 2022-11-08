Haberler Yaşam Haberleri Galatasaray Ofspor maçı canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Galatasaray Ofspor maçı canlı yayın izle!
Giriş Tarihi: 8.11.2022 20:22 Son Güncelleme: 8.11.2022 20:22

Galatasaray Ofspor maçı canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Galatasaray Ofspor maçı canlı yayın izle!

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 4. Tur maçları kapsamında Galatasaray ile Ofspor yeşil sahada karşı karşıya geliyor. Ziraat Türkiye Kupası maçını canlı yayın üzerinden izlemek isteyenler yoğun olarak “Galatasaray Ofspor maçı canlı izle” şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. Galatasaray Ofspor maçı canlı izle bağlantısı ve maçın detayları.

Galatasaray Ofspor maçı canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası ZTK Galatasaray Ofspor maçı canlı yayın izle!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) dördüncü tur maçları kapsamında Trabzon ekibi Ofspor ile karşılaşıyor. ZTK maçını canlı yayın aracılığıyla televizyondan takip etmek isteyenler "Galatasaray Ofspor maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

GALATASARAY OFSPOR MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray Ofspor maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve tüm detaylar şöyle;



GALATASARAY OFSPOR MAÇI İLK 11'LER

GALATASARAY XI: Okan, Dubois, Ross, Metehan, Van Aanholt, Midtsjö, Berkan, Yunus, Mata, Gomis, Seferovic.

OFSPOR XI: Mizhat, Ali Osman, Serdar, Bora, Ahmet, Emin, Hamza, Fatih, Miraç, Oktay, Vedat.



GALATASARAY OFSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Ofspor maçı 8 Kasım 2022 Salı günü saat 21:00'da başlayacak. Müsabaka A SPOR ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



GALATASARAY OFSPOR MAÇI CANLI İZLE

Aşağıda yer alan linkle maçı başlama saatinden itibaren canlı olarak izleyebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN



ZTK'DA 4. TUR HEYECANI

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalar başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabakalar bugün, 9 Kasım Çarşamba ve 10 Kasım Perşembe günü 7 karşılaşma ile tek maç eleme sistemi üzerinden oynanacak. Galatasaray, bugün evinde saat 21.00'de Ofspor ile mücadele edecek. Beşiktaş ise Çarşamba günü yine aynı saatte Serik Belediyespor'u konuk edecek.



8 KASIM SALI

13.00 Kasımpaşa-1461 Trabzon FK

14.00 Erzurumspor FK-Esenler Erokspor

14.00 Yeni Malatyaspor-Uşakspor

15.00 Corendon Alanyaspor-Sakaryaspor

17.00 MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler

19.00 Adana Demirspor-Nazilli Belediyespor

21.00 Galatasaray-Yeşilyurt D.Ç Ofspor

9 KASIM ÇARŞAMBA

13.00 Ankara Keçiörengücü-Bulvarspor

13.00 Giresunspor-Ankaraspor

13.00 Ümraniyespor-Efeler 09

14.00 Manisa FK-23 Elazığ FK

14.00 Altınordu-Bodrumspor

14.00 Bandırmaspor-Karacabey Belediyespor

14.00 Boluspor-Tarsus İdman Yurdu

14.00 Gençlerbirliği-Bayburt Özel İdare

14.00 Eyüpspor-Düzcespor

15.00 Samsunspor-Adanaspor

17.00 FTA Antalyaspor-Pendikspor

19.00 Gaziantep FK-Belediye Kütahyaspor

21.00 Beşiktaş-Serik Belediyespor

10 KASIM PERŞEMBE

13.00 İstanbulspor-Etimesgut Belediyespor

14.00 Tuzlaspor-Isparta 32

14.00 Göztepe-Bucaspor 1928

15.00 Çaykur Rizespor-Kırklarelispor

17.00 Denizlispor-Şanlıurfaspor

19.00 Fatih Karagümrük-Kırşehir Futbol

21.00 Kayserispor-Sivas Belediyespor

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Galatasaray Ofspor maçı canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Galatasaray Ofspor maçı canlı yayın izle!
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