Galatasaray Ofspor maçı canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Galatasaray Ofspor maçı canlı yayın izle!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) dördüncü tur maçları kapsamında Trabzon ekibi Ofspor ile karşılaşıyor. ZTK maçını canlı yayın aracılığıyla televizyondan takip etmek isteyenler "Galatasaray Ofspor maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.
Galatasaray Ofspor maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve tüm detaylar şöyle;
GALATASARAY XI: Okan, Dubois, Ross, Metehan, Van Aanholt, Midtsjö, Berkan, Yunus, Mata, Gomis, Seferovic.
OFSPOR XI: Mizhat, Ali Osman, Serdar, Bora, Ahmet, Emin, Hamza, Fatih, Miraç, Oktay, Vedat.
Aşağıda yer alan linkle maçı başlama saatinden itibaren canlı olarak izleyebilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalar başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabakalar bugün, 9 Kasım Çarşamba ve 10 Kasım Perşembe günü 7 karşılaşma ile tek maç eleme sistemi üzerinden oynanacak. Galatasaray, bugün evinde saat 21.00'de Ofspor ile mücadele edecek. Beşiktaş ise Çarşamba günü yine aynı saatte Serik Belediyespor'u konuk edecek.
13.00 Kasımpaşa-1461 Trabzon FK
14.00 Erzurumspor FK-Esenler Erokspor
14.00 Yeni Malatyaspor-Uşakspor
15.00 Corendon Alanyaspor-Sakaryaspor
17.00 MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler
19.00 Adana Demirspor-Nazilli Belediyespor
21.00 Galatasaray-Yeşilyurt D.Ç Ofspor
9 KASIM ÇARŞAMBA
13.00 Ankara Keçiörengücü-Bulvarspor
13.00 Giresunspor-Ankaraspor
13.00 Ümraniyespor-Efeler 09
14.00 Manisa FK-23 Elazığ FK
14.00 Altınordu-Bodrumspor
14.00 Bandırmaspor-Karacabey Belediyespor
14.00 Boluspor-Tarsus İdman Yurdu
14.00 Gençlerbirliği-Bayburt Özel İdare
14.00 Eyüpspor-Düzcespor
15.00 Samsunspor-Adanaspor
17.00 FTA Antalyaspor-Pendikspor
19.00 Gaziantep FK-Belediye Kütahyaspor
21.00 Beşiktaş-Serik Belediyespor
10 KASIM PERŞEMBE
13.00 İstanbulspor-Etimesgut Belediyespor
14.00 Tuzlaspor-Isparta 32
14.00 Göztepe-Bucaspor 1928
15.00 Çaykur Rizespor-Kırklarelispor
17.00 Denizlispor-Şanlıurfaspor
19.00 Fatih Karagümrük-Kırşehir Futbol
21.00 Kayserispor-Sivas Belediyespor