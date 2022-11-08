Galatasaray Ofspor maçı canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Galatasaray Ofspor maçı canlı yayın izle!





ZTK'DA 4. TUR HEYECANI

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalar başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabakalar bugün, 9 Kasım Çarşamba ve 10 Kasım Perşembe günü 7 karşılaşma ile tek maç eleme sistemi üzerinden oynanacak. Galatasaray, bugün evinde saat 21.00'de Ofspor ile mücadele edecek. Beşiktaş ise Çarşamba günü yine aynı saatte Serik Belediyespor'u konuk edecek.