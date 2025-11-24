GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI: Galatasaray - Union SG maçı ne zaman ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması'nda heyecan dorukta. Türk futbolunun önemli temsilcisi Galatasaray, devler sahnesindeki mücadelesinde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yi konuk ediyor. Ligin 5. haftasına girilirken, her iki takım için de puan ya da puanlar alma zorunluluğu, maçı oldukça kritik bir hale getiriyor. RAMS Park'ta oynanacak bu karşılaşma, sarı kırmızıl ekibin Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkma hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Teknik Direktör Okan Buruk ve öğrencileri, taraftar desteğini arkalarına alarak Belçika ekibini mağlup etmeyi amaçlıyor. İşte, Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı tarihi, saati, canlı yayın kanalı ve bilet fiyatları:
Futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray - Union Saint-Gilloise karşılaşması için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması'nın 5. hafta mücadelesi, 25 Kasım 2025 Salı günü oynanacak.
Kritik öneme sahip bu karşılaşma, Galatasaray'ın ev sahipliğinde, İstanbul'daki görkemli stadyumu olan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleşecek. 25 Kasım Salı günü saatler 20.45'i gösterdiğinde, nefesler tutulacak ve maçın ilk düdüğü çalacak.
22 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'te genel satışa sunulan maç biletlerinde fiyatlar şöyle:
Premium: 40.000 TL
Delux: 38.000 TL
Lux: 36.000 TL
Classic: 34.000 TL
Kategori 1: 22.500 TL
Kategori 2: 20.000 TL
Kategori 3: 18.000 TL
Kategori 4: 17.000 TL
Kategori 5: 16.000 TL
Kategori 6: 14.000 TL
Kategori 7: 13.000 TL
Kategori 8: 10.000 TL
Kategori 9: 8.000 TL
Kategori 10: 2.100 TL
Kategori 11: 2.000 TL
Misafir: 2.000 TL
25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45
9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00
21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45
28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00