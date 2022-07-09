Haberler Yaşam Haberleri Galatasaray Sturm Graz maçı canlı izle! Galatasaray Sturm Graz hazırlık maçı canlı yayın izle kanalı belli oldu! İşte maçın tüm detayları
Giriş Tarihi: 9.7.2022 15:18

Galatasaray Sturm Graz maçı canlı izle! Galatasaray Sturm Graz hazırlık maçı canlı yayın izle kanalı belli oldu! İşte maçın tüm detayları

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray hazırlık maçı canlı yayın kanalı ile gündemdeki yerini aldı. Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılı takım, Avusturya kampının ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak. Bu noktada futbolseverler, Galatasaray Sturm Graz maçı canlı izle ekranı için araştırmalara başladı. Peki, Galatasaray Sturm Graz maçı hangi kanalda? İşte Galatasaray Strum Graz canlı izle!

Galatasaray Sturm Graz maçı canlı izle! Galatasaray Sturm Graz hazırlık maçı canlı yayın izle kanalı belli oldu! İşte maçın tüm detayları

Geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayan Galatasaray, 2022-2023 sezonunda mutlak şampiyonluk hedefliyor. Okan Buruk yönetimindeki Aslan, Avusturya kampının ilk hazırlık maçını Sturm Graz ile yapacak. Bu kapsamda Galatasaray Strum Graz hazırlık maçı canlı yayın kanalı, maçı takip etmek isteyen futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Maçı takip etmek isteyen sarı kırmızılı taraftarlar, Galatasaray Sturm Graz maçı canlı izle kanalı belli oldu. İşte, Galatasaray Sturm Graz canlı yayın izle!

GALATASARAY STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sturm Graz - Galatasaray maçı, 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü yani bugün saat 20:30'da başlayacak. Heyecanla beklenen maçın canlı yayın kanalı da belli oldu.

GALATASARAY STURM GRAZ MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

Merkur Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, bu akşam D Smart 77 ve Kanal Smart Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Taraftarlar maçlara ve özel videolara Galatasaray YouTube katıl üzerinden de ulaşabiliyor.

GALATASARAY MAÇ TAKVİMİ

9 Temmuz Cumartesi:

20.30 Galatasaray-Sturm Graz (Merkur Arena)

13 Temmuz Çarşamba:

20.00 Galatasaray-MOL Fehervar (Profertil Arena Hartberg)

16 Temmuz Cumartesi:

20.00 Galatasaray-Sigma Olomouc (Profertil Arena Hartberg)

19 Temmuz Salı:

19.00 Galatasaray-Pardubice (Sportzentrum Graz-Weinzödl)

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Galatasaray Sturm Graz maçı canlı izle! Galatasaray Sturm Graz hazırlık maçı canlı yayın izle kanalı belli oldu! İşte maçın tüm detayları
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