Geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayan Galatasaray, 2022-2023 sezonunda mutlak şampiyonluk hedefliyor. Okan Buruk yönetimindeki Aslan, Avusturya kampının ilk hazırlık maçını Sturm Graz ile yapacak. Bu kapsamda Galatasaray Strum Graz hazırlık maçı canlı yayın kanalı, maçı takip etmek isteyen futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Maçı takip etmek isteyen sarı kırmızılı taraftarlar, Galatasaray Sturm Graz maçı canlı izle kanalı belli oldu. İşte, Galatasaray Sturm Graz canlı yayın izle!