Geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayan Galatasaray, 2022-2023 sezonunda mutlak şampiyonluk hedefliyor. Okan Buruk yönetimindeki Aslan, Avusturya kampının ilk hazırlık maçını Sturm Graz ile yapacak. Bu kapsamda Galatasaray Strum Graz hazırlık maçı canlı yayın kanalı, maçı takip etmek isteyen futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Maçı takip etmek isteyen sarı kırmızılı taraftarlar, Galatasaray Sturm Graz maçı canlı izle kanalı belli oldu. İşte, Galatasaray Sturm Graz canlı yayın izle!
GALATASARAY STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sturm Graz - Galatasaray maçı, 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü yani bugün saat 20:30'da başlayacak. Heyecanla beklenen maçın canlı yayın kanalı da belli oldu.
GALATASARAY MAÇ TAKVİMİ
9 Temmuz Cumartesi:
20.30 Galatasaray-Sturm Graz (Merkur Arena)
13 Temmuz Çarşamba:
20.00 Galatasaray-MOL Fehervar (Profertil Arena Hartberg)
16 Temmuz Cumartesi:
20.00 Galatasaray-Sigma Olomouc (Profertil Arena Hartberg)
19 Temmuz Salı:
19.00 Galatasaray-Pardubice (Sportzentrum Graz-Weinzödl)