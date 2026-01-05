GALATASARAY TRABZONSPOR CANLI | Galatasaray Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray ile Trabzonspor bugün Turkcell Süper Kupa yarı final eşlemesinde karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden oynanacak olan yarı final mücadelesinde kazanan takım finale adını yazdıracak. Karşılaşma öncesi Galatasaray Trabzonspor maçı yayın kanalı ve saatine ilişkin bilgiler futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte detaylar;
GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
Galatasaray ile Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek Süper Kupa yarı final mücadelesi, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak. Kritik karşılaşma, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak.
Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Serkan Çimen yapacak.