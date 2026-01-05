GALATASARAY TRABZONSPOR CANLI | Galatasaray Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray ile Trabzonspor bugün Turkcell Süper Kupa yarı final eşlemesinde karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden oynanacak olan yarı final mücadelesinde kazanan takım finale adını yazdıracak. Karşılaşma öncesi Galatasaray Trabzonspor maçı yayın kanalı ve saatine ilişkin bilgiler futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte detaylar;