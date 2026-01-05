Haberler Yaşam Haberleri GALATASARAY TRABZONSPOR CANLI | Galatasaray Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 5.01.2026 16:03

Turkcell Süper Kupa yarı final mücadelesinde bugün Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Bu yıl ilk kez yeni formatında oynanacak olan Süper Kupa’da yarı final ilk maçı Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak. İki takımda adını finale yazdırmak için sahaya çıkacak. Peki, Galatasaray Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Galatasaray Trabzonspor canlı izle ekranı

Galatasaray ile Trabzonspor bugün Turkcell Süper Kupa yarı final eşlemesinde karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden oynanacak olan yarı final mücadelesinde kazanan takım finale adını yazdıracak. Karşılaşma öncesi Galatasaray Trabzonspor maçı yayın kanalı ve saatine ilişkin bilgiler futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte detaylar;

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Galatasaray ile Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek Süper Kupa yarı final mücadelesi, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak. Kritik karşılaşma, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Serkan Çimen yapacak.

GS-TS MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak Türkiye Süper Kupa yarı final karşılaşması, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

Final müsabakası ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.

