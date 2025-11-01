Galatasaray Trabzonspor derbisinde heyecan dorukta! Galatasaray-Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de 11. haftanın en kritik mücadelesi, ligin zirvesindeki iki ekip arasında oynanacak. Galatasaray-Trabzonspor derbisi, hem puan tablosu hem de prestij açısından büyük önem taşıyor. Sarı-kırmızılılar 28, bordo-mavililer ise 23 puanla sahaya çıkacak. Futbolseverler, maçın başlayacağı tarih ve saat ile yayın kanalı bilgilerini araştırıyor. İşte, Galatasaray - Trabzonspor maç bilgisi!
Galatasaray, Süper Lig 11. haftada sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. 1 Kasım Cumartesi günü Rams Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki maçın beIN Sports 1 kanalından yayınlanması bekleniyor.
Galatasaray iç sahada oynadığı son 31 resmi maçta rakiplerine mağlup olmadı.
Evindeki son yenilgisini geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 31 resmi maça çıktı.
Galatasaray, bu süreçte 22'si Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 31 resmi müsabakada 23 galibiyet, 8 beraberlik yaşadı.
Ligin son 4 haftasında kazanan Trabzonspor, Galatasaray'ı da mağlup etmesi halinde şampiyon olduğu 2021-2022 sezonun ardından ilk kez 5 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.
Bordo-mavililer, söz konusu sezonun 23. haftasında Galatasaray'ı 2-1, 24. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0, 25. haftasında Konyaspor'u 2-1, 26. haftasında Alanyaspor'u 4-0 ve 27. haftasında Kayserispor'u 3-2 mağlup etmişti.