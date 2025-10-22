GALATASARAY UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI: Ajax Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi tek temsil eden Galatasaray, 4. hafta mücadelesinde Hollanda'nın güçlü ekiplerinden Ajax ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Ajax – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi stadyumda oynanacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Kritik mücadele, her iki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı heyecan dolu bir karşılaşma olacak. İşte dev müsabakaya dair detaylar...