GALATASARAY UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI: Ajax Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi tek temsil eden Galatasaray, 4. hafta mücadelesinde Hollanda'nın güçlü ekiplerinden Ajax ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Ajax – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi stadyumda oynanacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Kritik mücadele, her iki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı heyecan dolu bir karşılaşma olacak. İşte dev müsabakaya dair detaylar...
AJAX - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Ajax ile karşı karşıya gelecek. Resmi açıklamalara göre maç, 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak. Taraftarlar, sarı-kırmızılı ekibin Avrupa arenasındaki bu kritik sınavını heyecanla bekliyor.
GS ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ
5 Kasım 2025, Çarşamba | Ajax - Galatasaray (Deplasman) | 23.00
25 Kasım 2025, Salı | Galatasaray - R. Union Saint-Gilloise (Ev) | 20.45
9 Aralık 2025, Salı | AS Monaco - Galatasaray (Deplasman) | 23.00
21 Ocak 2026, Salı | Galatasaray - Atletico Madrid (Ev) | 20.45
28 Ocak 2026, Salı | Manchester City - Galatasaray (Deplasman) | 23.00