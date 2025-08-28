Haberler Yaşam Haberleri Galatasaray'ın rakibi kim olacak? UEFA Şampiyonlar Ligi torbaları ile Galasaray'ın muhtemel rakipleri
Giriş Tarihi: 28.8.2025 07:39

Galatasaray'ın rakibi kim olacak? UEFA Şampiyonlar Ligi torbaları ile Galasaray'ın muhtemel rakipleri

UEFA Şampiyonlar Ligi torbaları ile Galasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu. Monaco'da yapılması beklenen Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası ortaya çıkacak eşleşmeler heyecanla izleniyor. Tek temsilci olarak ilerleyen sarı kırmızılar lig aşamasında karşılaşacakları takımları bekliyor. Peki; Galataray'ın rakibi kim olacak, hangi takım, belli oldu mu? İşte, muhtemel rakip takımlar:

Galatasaray Şampiyonlar Ligi rakibi için geri sayıma başladı. Doğrudan lig aşamasına katılan temsilcimiz her torbadan 2 takımla eşleşecek. Lig aşamasında toplamda 8 maça çıkacak sarı kırmızılılar için muhtemel rakipler lige katılacak 36 takımın netleşmesi ardından kesinleşti. İşte, Galatasaray'ın rakibi olabilecek takımlar:

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ BUGÜN!

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi bugün TSİ 19.00'da Monaco'da yapılacak. Ligdeki temsilcimiz Galatasaray'ın 4. torbadan katılacağı Devler Ligi kurasının TRT 1 ekranlarından canlı takip edilmesi bekleniyor.

GALATASARAY'IN RAKİBİ KİM OLACAK?

Galatsaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi eşleşmelerin ortaya çıkması ardından netleşecek. Ancak netleşen 4 torba ile birlikte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri ortaya çıktı. İşte, o takımlar:

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALAR

1. TORBA

PSG

Real Madrid

Manchester City

Bayern Münih

Liverpool

Inter

Chelsea

Dortmund

Barcelona

2. TORBA

Arsenal

Leverkusen

Atletico Madrid

Benfica

Atalanta

Villarreal

Juventus

Eintracht Frankfurt

Club Brugge

3. TORBA

Tottenham

PSV

Ajax

Napoli

Sporting

Olympiakos

Slavia Prag

Bodo/Glimt

Marsilya

4. TORBA

Kopenhag

Monaco

Galatasaray

Union SG

Karabağ

Athletic Bilbao

Newcastle United

Pafos

Kairat Almaty

