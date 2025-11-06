Haberler Yaşam Haberleri Galatasaray'ın zaferi sonrası UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç? İşte Türkiye’nin UEFA ülke puanı
Giriş Tarihi: 6.11.2025 07:15

UEFA ülke puanı sıralaması güncellenecek. Bugün Galatasaray, deplasmanda Ajax karşısına çıkarken; yarın ise Fenerbahçe, Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek. Bu iki kritik mücadele, Türkiye’nin UEFA sıralamasındaki konumunu doğrudan etkileyecek. Futbolseverler, Türkiye’nin Avrupa puan tablosundaki yerini ve mevcut puan durumunu merak ediyor. Peki, 5 Kasım Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

Avrupa arenasında Türk takımlarının sahne aldığı haftada gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. 5 Kasım itibarıyla Türkiye, Avrupa'daki yerini koruma mücadelesi veriyor. Bugün oynanacak Ajax–Galatasaray maçı ve yarınki Viktoria Plzen–Fenerbahçe karşılaşması ülke puanı açısından büyük önem taşıyor. Peki, Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç?

TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA PUANI KAÇ?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında deplasmanda Hollanda ekibi Ajax'ı 3-0 mağlup etti. Temsilcimiz, üst üste 3'üncü galibiyetini alarak puanını 9'a yükseltti. Bu sonucun ardından UEFA ülke puanı da güncellendi. Böylece UEFA ülke puanını 46.400'e yükseldi.

UEFA ÜLKELER SIRALAMASI 5 KASIM SON GÜNCEL LİSTE

1- İngiltere 100.127

2- İtalya 88.658

3- İspanya 82.578

4- Almanya 79.116

5- Fransa 71.534

6- Hollanda 63.866

7- Portekiz 60.466

8- Belçika 56.550

9- Türkiye 46.400

10- Çek Cumhuriyeti 42.300

