Galeri çatışmasından intikam çıktı

İstanbul Bakırköy'de bir otomobil galerisi önünde geçtiğimiz şubatta iki grup arasında çıkan ve Ferhat Aytaç'ın hayatını kaybettiği, birçok kişinin de yaralandığı silahlı çatışmaya ilişkin soruşturma tamamlandı. İddianamede çatışmanın daha önce gruplar arasında yaşanan 3 farklı çatışmanın intikamı olduğu belirlendi. 34 kişi hakkında düzenlenen iddianamede 10 Kardeşler isimli suç örgütü lideri Sebahattin Büyükdeniz'in 'kasten öldürme' suçundan müebbet, diğer suçlardan 103 yıla kadar hapsi istendi. Diğer örgüt liderleri Alaettin Çavuşoğlu'na toplam 68, Cihat Pekgöz'e de toplam 57 yıla kadar hapis istendi.