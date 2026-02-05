Galerici görünümünde tefecilik yapanlara operasyon

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, polisin yaptığı teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde, şüphelilerin yüzde 15–20 oranlarında faiz karşılığında para verdikleri ve çek kırmak suretiyle haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Toplam 7 ayrı eylem kapsamında yaklaşık 20 milyon TL tutarında şüpheli hesap hareketi belirlendi. Polisin, operasyon kapsamında ev ve iş yerlerinde yaptığı aramalarda; 53 adet çek ve senet, çeşitli sözleşmeler ve ajanda ile 1 adet tüfek ele geçirildi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Yürütülen işlemler kapsamında gözaltına alınan 9 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, 6 kişiyi tutuklarken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.