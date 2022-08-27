Galileo’nun el yazması eseri sahte çıktı

80 yıldır ünlü İtalyan astronom, fizikçi ve mühendis Galileo Galilei'nin mektubu diye sergilenen metnin sahte olduğu ortaya çıktı. Michigan Üniversitesi kütüphanesindeki koleksiyonda sergilenen mektubun Galileo'nun Jüpiter'in uydularına ilişkin gözlemlerini içerdiğine inanılıyordu.Georgia Eyalet Üniversitesi'nden tarihçi Nick Wilding'in araştırması, eskizlerin de yer aldığı mektubun sahte olduğunu ortaya koydu. Belgenin ünlü eserleri taklit eden Tobia Nicotra tarafından taklit edildiği düşünülüyor. El yazması, 1934 yılında bir koleksiyoncu tarafından açık artırmada satın alınmış ve 1938'de işadamı Tracy McGregor tarafından Michigan Üniversitesi'nin kütüphanesine bağışlanmıştı.